Vermisste 53-Jährige aus Gießen wieder da

Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Seit Montagabend hat die Polizei nach einer 53 Jahre alten Frau aus Gießen gesucht. Am Mittwoch dann die Entwarnung: Die Vermisste wurde laut Polizei nach Zeugenhinweisen in Gießen gefunden. Sie war leicht unterkühlt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Montagabend verließ die Frau ihre Wohnung, danach verlor sich ihre Spur.