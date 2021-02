Vermüllung der Stadt Gießen entgegenwirken

Jetzt teilen:

GIESSEN - Ein Konzept, das der Vermüllung öffentlicher Anlagen und Plätze effektiv entgegenwirken soll, haben die Gießener Freidemokraten in einer Online-Sitzung des Stadtvorstandes beschlossen. Dazu erklärt der Stadtverbandsvorsitzende Dominik Erb in einer Pressemitteilung: "Es verstärkt sich der Eindruck, dass Gießen in den letzten Jahren immer dreckiger geworden ist. Mülleimer quellen über, Müll liegt auf Grünflächen und wird teilweise sogar beim Mähen kleingehachselt. Dieses Problem besteht seit Jahren und wurde bislang durch SPD, CDU und Grüne nicht effektiv angegangen. Das ist sowohl für die Umwelt als auch für die Attraktivität unserer Stadt katastrophal."

Bei der Erarbeitung des Konzepts haben die Freidemokraten auf wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Bereich der kommunalen Kriminalprävention zurückgegriffen. So soll unter anderem zunächst eine Problem- und Schwerpunktanalyse mit dem Ziel durchgeführt werden, sogenannte Müll-Hotspots und deren Ursachen zu identifizieren. In einem nächsten Schritt sollen Mülleimer hinsichtlich ihres Fassungsvolumens an den Bedarf angepasst, wo nötig durch geschlossene Modelle ausgetauscht werden.