Verregneter Auftakt bei Öffnung der Gießener Außengastronomie

GIESSEN - GIESSEN. Sechs Monate, zwei Wochen und sechs Tage. So lange ist es am Samstag her, dass die Gießener Gastronomie im Zuge des zweiten Teil-Lockdowns schließen musste. Neidisch blickten viele Gießener in den vergangenen Wochen in die Wetterau oder nach Marburg, nach einer Woche unter der magischen Inzidenzgrenze sollte es in der Außengastronomie auch hier endlich wieder losgehen. Und dann das: Der Gießener Himmel ist am Samstagmorgen mit dicken Wolken bedeckt. 13 Grad und Regen anstatt sommerlichen Temperaturen und Sonne. Was für ein Start, denken sich neben den Gießener Bürgern vermutlich auch viele Gastronomen.

In der Fußgängerzone in der Innenstadt ist es mittags windig und kalt. Vor dem „Türmchen“ am Marktplatz sind nur wenige Tische besetzt. Die Gäste tragen dicke Jacken, Mützen und Schals. Geschäftsführer Petro Bulut sitzt im Innenbereich der Gastronomie vor einem großen Kalender und nimmt telefonische Reservierungen entgegen. Immer wieder erklärt er seinen Anrufern dasselbe: Jeder, der vorbeikommen möchte, muss einen negativen Corona-Test vorweisen. Davon ausgenommen sind nur Genesene und vollständig Geimpfte, bei Bedarf wird auch vor Ort getestet. Er wirkt müde. „Die letzten Tage waren ein bisschen stressig“, gesteht Bulut lächelnd. „Wir mussten alles schnell einkaufen und die Maschinen warten. Wir haben auf den Turbo gedrückt, um heute aufzumachen.“ Den geringen Andrang nimmt er gelassen. Es dauere eben etwas, bis die Außengastronomie wieder anläuft, vor allem bei solchem Wetter. „Manche Kunden erzählen uns auch, dass das ganze Testen etwas stört“, erklärt Bulut. Für die kommenden Wochen ist er trotzdem optimistisch. „Bei uns kann man einfach kommen, etwas trinken und wieder gehen. Genau das suchen die Leute aktuell.“

Ein paar Meter weiter sitzen Vanessa Laucht und Chantal Flender vor zwei großen dampfenden Kaffeetassen. Obwohl die triste Wolkendecke mittlerweile einige Sonnenstrahlen durchlässt, bleibt es unangenehm. Auch im „Stadtcafé“ in der Johannesstraße ist nur einer der Tische besetzt, die jungen Frauen sind die einzigen Besucher. Die beiden wirken entspannt. „Man hat einfach ein extremes Freiheitsgefühl“, erzählt Laucht zufrieden. Die Idee, einen Kaffee trinken zu gehen, sei spontan bei einem Spaziergang entstanden. Laucht ist bereits vollständig geimpft, Flender wird als Auszubildende in der Veranstaltungsbranche mehrmals pro Woche getestet. „Mir ist es wichtig, die Gastronomie zu unterstützen“, erklärt sie. „Uns geht es ja leider ähnlich.“ Unsicher fühlt Flender sich nicht. Man sei ja an der frischen Luft, den nötigen Abstand könne man außerdem auch in der Innenstadt ohne Probleme einhalten. Dass es in vielen Gastronomien heute noch so leer ist, führt sie nicht nur auf das Wetter zurück. „Ich glaube, dass viele einfach noch nicht Bescheid wissen. Die Regeln ändern sich ja ständig, viele sind gar nicht auf dem aktuellen Stand.“

Die „Zwibbel" in der Ludwigstraße war gut besucht.

Nachmittags bricht endgültig die Sonne durch. Der Seltersweg ist gut gefüllt, vor den Testzentren und einigen Bekleidungsgeschäften bilden sich lange Schlangen. Wer durch die Innenstadt spaziert, kommt neben mittlerweile gut gefüllten Cafés, Restaurants und Bars immer wieder an abgeriegelten Tischen und gestapelten Stühlen vorbei. Einige Gastronomien haben sich gegen eine Öffnung entschieden. Eine davon ist das renommierte griechische Restaurant „Knossos“. „Ich glaube nicht, dass sich hier aktuell jemand beim Essen wohlfühlt“, erzählt Geschäftsführer Petros Kamargianis. Sichtlich deprimiert lässt er seinen Blick zur menschenleeren Lahnterrasse schweifen. Für ein gemütliches Essen sei es dort einfach noch zu kalt, unter den gegebenen Umstände mache eine Öffnung keinen Sinn. Dass sich das Restaurant seit dem vergangenen Jahr im Neubau befindet, habe nichts mit der Entscheidung zu tun gehabt. „Mit den Arbeiten sind wir soweit fertig“, erklärt Kamargianis. „Wenn jetzt 25 Grad wären, hätte ich mir durchaus vorstellen können, zu öffnen.“

Abends fängt es wieder an zu regnen. Die Straßen der Innenstadt leeren sich rasant. Alle, die noch bleiben wollen, versammeln sich unter großen Regenschirmen. Die „Zwibbel“ in der Ludwigstraße ist noch gut besucht. Aus den Lautsprechern tönt laute Schlagermusik, die Stimmung ist gut. Pünktlich zum letzten Spieltag der Bundesliga ist der Biergarten der beliebten Kneipe schon seit dem Nachmittag prall gefüllt, fast jeder Tisch ist besetzt. Besitzer Marian Radovcic zeigt sich mit der Wiedereröffnung am Samstagabend entsprechend zufrieden. „Für den ersten Tag war es völlig okay. Die Leute sind einfach erleichtert, mal wieder rauszukommen.“ Ob sich der positive Start in den kommenden Wochen fortsetzt, werde sich aber erst zeigen. „Wir müssen es sowieso nehmen, wie es kommt“, schließt er mit einem Lächeln.