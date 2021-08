Birgit Dannat, Brigitte Oehler und Dorothea von Ritter-Röhr. Foto: Schäfer

GIESSEN - Die Gießener Initiative "Omas gegen Rechts" sind schockiert über die Entwicklung in Afghanistan und bezeichnen diese als "ein Versagen auf ganzer Linie; und zwar das Versagen der internationalen Gemeinschaft, das Land zu stabilisieren. Und das Versagen, die Menschen, die beschützt werden müssen, rechtzeitig zu retten." Eine Mahnwache abzuhalten, sei "spontan entschieden" worden, so die Sprecherin Dr. Dorothea von Ritter-Röhr. Eine Demo hätte eine für diese akute Situation zu lange Vorlaufzeit benötigt.

So hält die politische Initiative vor dem Stadttheater am Dienstagvormittag von 11 bis 12 Uhr die Stellung, macht auf einem Plakat "Afghanistan - Luftbrücke jetzt!" auf ihre Forderung aufmerksam. Es sei nicht hinnehmbar, dass "wir elitären Deutschen" einfach aus dem Land abzögen und bezüglich der ehemaligen Helfer dächten, "da müssen sie sich selber drum kümmern," so Ritter-Röhr.

Zudem sei es für die Frauen und Mädchen im Land eine große Katastrophe. "Die werden abgeschlachtet, behandelt wie Vieh." Die Mahnwache soll heute und die nächsten Tage vor dem Stadttheater fortgesetzt werden, "so lange das Drama anhält".