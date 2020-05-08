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Freitag, 08.05.2020 - 14:30
6 min

Verschwörungstheorien im Internet: Was steckt dahinter?

Corona-Pandemie: Der Skeptiker Holm Gero Hümmler spricht über Verschwörungstheorien in sozialen Netzwerken und warum Menschen ihnen glauben.

Tanja Freudenmann: Redakteurin Wetzlar
Von Tanja Freudenmann
Redakteurin Wetzlar
Der "Aluhut" - bei Verschwörungstheoretikern beliebt und oft ironisiert. Symbolfoto: stock.adobe

Der "Aluhut" - bei Verschwörungstheoretikern beliebt und oft ironisiert. Symbolfoto: stock.adobe

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HOLM GERO HÜMMLER

Holm Gero Hümmler (49) ist Kernphysiker, Unternehmensberater, Autor und aktiv in der Skeptikerbewegung - auch beim Skeptikerstammtisch MittelhessenHümmler studierte Physik und Meteorologie an der Uni Frankfurt, kombiniert mit Wirtschaft an der Fernuni in Hagen.

Er ist seit den 1990er Jahren Mitglied der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften (GWUP), war Redakteur der GWUP-Zeitschrift Der Skeptiker. Er untersucht pseudowissenschaftliche Behauptungen aus der Pseudophysik, Esoterik in Unternehmen, Verschwörungstheorien, übernatürliche Phänomene im Kampfsport, UFO-Sichtungen und Wetter-Phänomene.

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