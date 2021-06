Verstöße festgestellt: Testcenter am Berliner Platz muss schließen

Archivfoto: Lemper

GIESSEN - Das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen hat dem Corona-Testcenter am Berliner Platz "mit sofortiger Wirkung" die Beauftragung entzogen. Damit darf es keine weiteren Testungen anbieten. Während einer nicht angekündigten Begehung durch das Gesundheitsamt seien Mängel festgestellt worden. Der Betrieb entspreche nicht den Erfordernissen der 25. Allgemeinverfügung, teilt der Landkreis in einer Presseerklärung mit. "Unter anderem konnte anwesendes Personal keine Nachweise über die erforderliche Sachkenntnis zum Vornehmen der Testungen sowie die dafür notwendigen Schulungen vorweisen, zudem wurden weitere Mängel wie eine nicht vorhandene Kühlung der entnommenen Proben von PCR-Abstrichen festgestellt", heißt es weiter. Der Betreiber, MVZ Medical Care mit Sitz im Rhein-Main-Gebiet, könne damit auch keine neuen Teststätten im Landkreis Gießen eröffnen.

Nachdem in der vergangenen Woche polizeiliche Ermittlungen wegen Betrugsverdachts gegen Beschäftigte des Testcenters sowie in Verbindung damit auch Hinweise auf Mängel bei Ablauf und Auswertungen bekannt geworden waren, hatte das Gesundheitsamt eine umfangreiche Anhörung zum Ablauf der Testungen eingeleitet (der Anzeiger berichtete). Infolgedessen hätten sich Widersprüche ergeben. Bei den strafrechtlichen Ermittlungen geht es konkret um den Vorwurf, es seien (negative) gefälschte PCR-Befunde übersandt und damit zu Unrecht 79,90 Euro pro Test abkassiert worden, ohne dass die Proben je wirklich in einem Labor untersucht worden wären. Bisher steht eine potenzielle Schadenssumme von mindestens 14 160 Euro im Raum.

Eine früher stattgefundene Kontrolle des Testcenters durch das Gesundheitsamt war noch ohne Beanstandungen geblieben.