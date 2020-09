Versuchte Vergewaltigung in Gießen: Amtsgericht verhängt Haftstrafe

Ehefrau und Mutter des Angeklagten saßen während der Verhandlung am Gießener Amtsgericht im Zuschauerbereich. Symbolfoto: Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen. "Sagen Sie mal, langweilen wir Sie eigentlich?" Als die Vorsitzende Richterin Sonja Robe den Angeklagten so anspricht sitzt er lässig zurückgelehnt, kippelnd und mit verschränkten Armen neben seinem Verteidiger und hinterlässt den Eindruck, als habe er mir der ganzen Sache gar nichts zu tun. "Nee", nuschelt der 29-Jährige vor sich hin, "ich will nur endlich nach Hause." Dabei ist es nach Ende der Beweisaufnahme vollkommen unstreitig, dass der teilnahmslos wirkende Mann zurecht auf der Anklagebank sitzt. Das Schöffengericht hat demnach keine Zweifel daran, dass der Gießener am Abend des 18. März versucht hat, eine Frau zu vergewaltigen und verhängt eine Haftstrafe von drei Jahren und acht Monaten. Vor allem das "letzte Wort" des Angeklagten - die letzte Möglichkeit, sich vor der Urteilsfindung zu äußern - sorgt bei der Vorsitzenden für Kopfschütteln. Fast trotzig, ohne merkliches Schuldbewusstsein, sagt der einschlägig vorbestrafte Mann: "Ich finde nicht, dass ich das verdient habe."

Das 28-jährige Opfer - "noch heute von der Tat völlig fertig", so Robe - hatte am ersten Verhandlungstag "lückenlos, logisch und nachvollziehbar" geschildert, wie der Angeklagte sie plötzlich von hinten packte und in ein Gebüsch in der Nähe der Strandbar zerrte. Drei Zeuginnen berichteten von "hysterischen Nein- und Hilfeschreien", die, so eine Passantin, "durch Mark und Bein gingen". Sie schickte daraufhin ihren Lebensgefährten vor, der den Täter von der halb nackten Frau herunterziehen konnte. "Der Einzige, der die deutlichen Hilfeschreie offenbar nicht gehört hat, waren Sie", hält die Richterin dem Angeklagten vor. "Sie waren wenig beeindruckt."

Der 29-Jährige will zur Tat bis zuletzt nichts sagen. Seine Ehefrau war ihm zum Prozessauftakt zur Seite gesprungen und hatte von einem harmonischen Familienleben bis zum Jahr 2018 gesprochen. Dann sei der Vater ihrer beiden kleinen Kinder allerdings an Schizophrenie erkrankt und habe "Verfolgungswahn" entwickelt. Deshalb sei ihr Ehemann auch zwei Mal stationär in psychiatrischer Behandlung gewesen.

Weiterführende Links

Dass es mit dem treu sorgenden Familienvater nicht allzu weit her gewesen sein kann, macht das Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen Dr. Frank Paulmann deutlich. So sei der Angeklagte nicht wegen einer akuten Psychose eingewiesen worden, sondern wegen häuslicher Gewalt. Im Gespräch mit dem Sachverständigen hat der 29-Jährige zudem seine Version der Geschehnisse am Schwanenteich geschildert. Demnach habe er gemeinsam mit der 28-Jährigen sowie ihrem damaligen Freund Alkohol getrunken, bis das Paar in Streit geraten sei. Schließlich sei er allein mit der Frau unterwegs gewesen, als diese in dem Gebüsch "auf Toilette gehen" wollte. "Das war für ihn eine Aufforderung", so Paulmann. Der Angeklagte vertrete die Auffassung, "gelockt" worden zu sein. Hinweise, dass die Tat "psychotisch motiviert" war, erkennt der Gutachter nicht. Und auch ausschweifenden Alkohol- oder Drogenkonsum kann er ausschließen. Ein, noch am Tatort durchgeführter, Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,2 Promille. Vielmehr vermutet Paulmann "ein gewisses Taktieren"; der Angeklagte wolle "gerne psychiatrisch untergebracht werden, gegebenenfalls weil er das für angenehmer hält".

Erfahrungen im Gefängnis konnte der Gießener nämlich bereits sammeln. Im Jahr 2011 stand er wegen sexueller Nötigung einer Klassenkameradin vor Gericht, kurz darauf wegen versuchten Totschlags. Er verletzte seinen späteren Schwiegervater schwer mit einem Messer, weil sich die Eltern seiner Verlobten "in höchstprivate Angelegenheiten eingemischt" hatten - seine heutige Ehefrau war schon damals von ihm verprügelt worden.

Deutliche Worte findet Staatsanwalt Moriz Leo Musinowski in seinem Plädoyer. Die Tat lasse sich kurz zusammenfassen: "Ein menschgewordener Albtraum einer jeden Frau". Nur aufgrund von Zivilcourage - ein "reiner Glücksfall" - hätte "Schlimmeres verhindert" werden können. Doch auch so sei das Geschehene "unglaublich erniedrigend" und dürfe nicht weniger hart als eine vollzogene Vergewaltigung bestraft werden. "Wir sollten sexuelle Übergriffe auf Frauen nicht so behandeln, als könne das mal vorkommen." Der Antrag auf drei Jahre und elf Monate Haft wird von der Berufsrichterin und den beiden Schöffen leicht gemildert. Bevor er in Handschellen abgeführt wird, wendet sich die Vorsitzende noch einmal direkt an den Angeklagten: "Fragen Sie sich mal, was die Geschädigte über die Tat denkt. Sie findet sicher auch nicht, dass sie das verdient hat."