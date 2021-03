Vertrauen ist gut - Kontrollen sind besser?

Jetzt teilen:

GIESSEN - Warum verstoßen Beschäftigte in Unternehmen gegen Regeln? Warum gelten im dienstlichen Umfeld offenbar andere Maßstäbe als im privaten Bereich? Mit den Ursachen möglichen Fehlverhaltens von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie dem Effekt von Kontrollen beschäftigt sich Prof. Corinna Ewelt-Knauer, Inhaberin der Professur für Financial Accounting am Fachbereich 02 - Wirtschaftswissenschaften an der Justus-Liebig-Universität (JLU) mit ihrem Team sowie mit Kollegen der Ruhr-Universität Bochum, der Universität Potsdam und der Ivey Business School (Kanada). Die Ergebnisse der Untersuchungen sind jetzt in zwei Beiträgen in der Fachzeitschrift "European Accounting Review" erschienen, wie die JLU mitteilt.

"Mich treibt seit Längerem die Frage um, warum Menschen in Unternehmen gegen Regeln verstoßen, während sie im privaten Bereich keine ,Kleinkriminellen' sind", sagt Ewelt-Knauer: "Wir sind deshalb der spannenden Frage nachgegangen, was mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern passiert, sobald sie morgens die ,Schwelle' zum Unternehmen übertreten."

In einer ersten Studie 2020 kam das Forscherteam zu der überraschenden Erkenntnis, dass Mitarbeitende stärker gegen Regeln verstoßen, wenn seitens der Unternehmensleitung Kontrollen eingesetzt werden, anders als in Situationen, in denen sie nicht kontrolliert werden. Die Wissenschaftlerin begründet diesen Befund, der zunächst verwundern mag, mit den unterschiedlichen Denkweisen, die bei den Beschäftigten ausgelöst werden: Wenn die Betroffenen keine Kontrollen erwarten, dann erfolgen primär ethische Überlegungen dazu, ob sie bestimmte Regeln brechen sollten oder nicht. Wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter hingegen weiß, dass es Kontrollen gibt, dann treten solche ethischen Überlegungen in den Hintergrund. Vielmehr wägen die Betroffenen in diesen Fällen offenbar "Kosten und Nutzen" ab, um zu beurteilen, ob sich ein Regelbruch lohnen könnte. "Wir sind aber nicht naiv: Das Ergebnis unserer Experimentreihe kann nicht der Appell an Unternehmen sein, am besten auf alle Kontrollen zu verzichten", resümiert Ewelt-Knauer. "Wir müssen aber stärker darüber nachdenken, wie die Kontrollen in Unternehmen gestaltet werden sollten."

Daher hat sich das Forscherteam in seiner zweiten, aktuellen Studie mit dem Design von Kontrollen beschäftigt. Es zeigte sich, dass bereits kleine Veränderungen das Fehlverhalten deutlich reduzieren können. "Dies kann für viele Unternehmen eine riesige Chance sein", freut sich Dr. Sandra Winkelmann, Mitarbeiterin an der Professur für Financial Accounting der JLU.

Es fällt den Probandinnen und Probanden insbesondere dann schwerer, gegen Regeln zu verstoßen, wenn sie einen unmittelbaren persönlichen Kontakt zum Kontrolleur hatten, so die Beobachtungen. "Finden die Kontrollen dagegen ohne einen persönlichen Kontakt statt, haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefühlsmäßig weniger zu verlieren, sodass das Fehlverhalten steigt", begründet Winkelmann die Forschungsergebnisse weiter. Dieses Ergebnis ist im Zeitalter der Digitalisierung und insbesondere mit Blick auf die aktuell hohe Anzahl der Remote-Prüfungshandlungen interessant. "Unternehmen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sollten sich gut überlegen, ob sie nach der Corona-Pandemie diesen hohen Umfang an Fernprüfungshandlungen beibehalten. Denn es schadet sicher nicht, wenn Beschäftigte die Prüfer auch einmal persönlich treffen", empfiehlt die Professorin. Und ergänzt: "Sollte eine solche persönliche Begegnung nicht möglich sein, sollten Mitarbeitende möglichst wenig Details über die Kontrollen kennen, um die eigenen ,Kosten-Nutzen-Abwägungen' zu erschweren."

Durchgeführt wurden zwei experimentelle Studien mit insgesamt 265 Probandinnen und Probanden über mehrere Runden.