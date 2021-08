Verwaltung desStudentenwerks erhält Zuwachs

Tara Theres Wagner

GIESSEN - Tara Theres Wagner hat ihre Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement begonnen und verstärkt damit die Verwaltung des Studentenwerks Gießen. Die 20-Jährige hatte bereits Anfang des Jahres ein Praktikum in der Verwaltung absolviert und konnte sich im anschließenden Bewerbungsverfahren durchsetzen, heißt es in einer Pressemitteilung.

In ihrer dreijährigen Ausbildung lernt sie die unterschiedlichen Bereiche des Unternehmens näher kennen - von der Personalabteilung über das Rechnungswesen, die Bereiche Studentisches Wohnen, Facility Management, Unternehmenskommunikation und Logistik/Food bis hin zum Amt für Ausbildungsförderung. Gefragt nach ihren Zielen, wünscht sich Tara Wagner, beim Durchlaufen der einzelnen Abteilungen so viele Erfahrungen wie möglich in den unterschiedlichen Bereichen zu sammeln. Sie kann sich vorstellen, im Anschluss an ihre Ausbildung ein darauf aufbauendes BWL-Studium zu absolvieren. Empfohlen wurde ihr das Studentenwerk von ihrem Vater, der bereits seit 2004 im Bereich Hochschulgas-tronomie des Studentenwerks arbeitet.

Ausbildungsleiterin Kerstin Wudi betonte zum Start der Ausbildung, wie wichtig es für das Studentenwerk ist, eigenen Nachwuchs auszubilden: "Auch wir haben in vielen Bereichen mit dem zunehmenden Fachkräftemangel zu kämpfen. Für uns ist es also nicht nur eine gesellschaftliche Verantwortung, auszubilden, sondern auch eine strategische Entscheidung im Bereich Personalmanagement." Foto: Studentenwerk