VHC lädt zur Wanderung

GIESSEN - (red). Der VHC Gießen lädt Mitglieder und Gäste für Sonntag, den 10. Oktober zu einer zehn Kilometer langen Wanderung auf dem Junkernpfad bei Cölbe-Schönstadt herzlich ein. Zur Schlussrast kehrt die Wandergruppe auf Hof Fleckenbühl ein.

Treffpunkt ist um 9.15 Uhr am Brandplatz in Gießen. Start in Schönstadt ist um 10 Uhr. Für die Anfahrt mit Navigationsgerät lautet die Zieladresse: Wanderportal Junkernpfad in Schönstadt, Zum Junkernwald 11, Am alten Wasserbehälter. Weitere Infos unter www.vhc-giessen/aktuelles oder unter 0641/46839.