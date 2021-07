VHS Gießen stellt neues Halbjahresprogramm vor

Halten das Heft in der Hand: Astrid Eibelshäuser, Mona Eva und Waltraud Burger (v.l.). Foto: Schäfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Das neue Halbjahresprogramm der Volkshochschule (VHS) steht unter dem Schwerpunktthema "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland". Seit mehr als 17 Jahrhunderten leben Juden nachweislich auf dem Gebiet unserer heutigen Nation. Aus diesem besonderen Anlass wurde für das Jahr 2021 deutschlandweit ein Festjahr geplant. Mit zahlreichen Veranstaltungen sollen jüdisches Leben und jüdische Geschichte bundesweit sichtbar gemacht werden. Bildungsdezernentin Astrid Eibelshäuser informierte, dass die VHS sich am Themenjahr beteiligt und in Exkursionen sowie in Präsenz- und Online-Veranstaltungen sowie Exkursionen jüdisches Leben und Geschichte in der Region vorstellt. Zwei weitere Schwerpunkte sind "Bildung digital" sowie "Deutsch als Fremdsprache". Außer Deutsch werden 33 fremde Sprachen angeboten. Exotisch muten dabei Aserbeidschanisch, Tigrigna (Eritrea), Esperanto, Altgriechisch, Hebräisch, Hindi, Indonesisch, Koreanisch, Paschto (Afghanistan), Farsi (Persien) und Vietnamesisch an.

Zehn Prozent mehr

Gut zehn Prozent mehr Kurse gegenüber dem Winter-Vorjahr-Semester - 471 nach 427 - verkündete VHS-Leiterin Waltraud Burger. "Wir haben mehr Kurse eingestellt in der Hoffnung, dass immer mehr Menschen geimpft sind." Dennoch sind es in den Fachbereichen Sprachen und Gesundheit weniger geworden, da diese Kurse hauptsächlich in Präsens durchgeführt werden müssten. Burger bedauert, dass von den sechs Chören derzeit nur zwei üben können. "Es wird dabei sehr oft auf der Wiese gesungen." Die VHS-Leiterin hofft, "dass alles so, wie im Plan festgelegt, funktionieren kann." Doch könne man bei Einzelkursen schieben, falls die Pandemie dies nötig mache. Didaktik-Schulungen gebe es insbesondere für Kursleiter, die Onlineunterricht gestalteten, um Kursinhalte interessanter zu vermitteln. Ein Kaleidoskop von Angebotsformen steht zur Auswahl: Präsenz-, Online-, Hybridkurse, Kurse im Freien, Exkursionen, Wanderungen, Studienfahrten sowie historische Stadtspaziergänge. Angepriesen wurde von Burger die VHS-Cloud, eine Lernplattform der Volkshochschulen deutschlandweit. "Für uns ist es sowohl ein Portal für Lernmaterial als auch ein Konferenztool." Selbst als kleine VHS könnten sie sich darüber mit anderen VHS austauschen. Spezielle Sprechstunden zu dieser Cloud bietet die pädagogische Mitarbeiterin Mona Eva an.

Wenn man die mehr als 130 Seiten des Programmheftes durchblättert, findet man viel Altbekanntes. Eva wies auf einen bunten Reigen hin: "Einstellungsvorbereitung für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst", "Wie sag ich's - meinem Chef, meiner Kollegin, meinem besten Freund...?", "DSGVO (Datenschutzverordnung) und ihre Auswirkungen im Alltag", "Mit Yin-Yoga zur Kreativität und Intuition", "Vortrag: Hochsensibilität als eine Gabe erkennen und wertschätzen". Doch auch eine ganze Menge an neuen Kursangeboten gibt es zu entdecken: "Was sind Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung?", "Wie kann etwas sein, was noch nicht ist? Die Lüge!", "Philosophieren heißt, die Welt verstehen zu lernen", "Zukunft der Automatisierung oder Automatisierung der Zukunft?", "Ich will mein Leben ändern - Workshop: Kreatives Schreiben und Qi Gong", "Nähkurs für Jugendliche".

Einer von einem ganzen Dutzend einwöchiger Bildungsurlaube, für den jeder Arbeitnehmer von seinem Betrieb für eine Woche bei Weiterbezahlung freigestellt werden muss, lautet: "Fit und gesund durch den Arbeitsalltag - Die Bedeutung von Gesundheit im gesellschaftlichen Wandel". Allein der englischen Sprache sind vier verschiedene Bildungsurlaube gewidmet. Ausschließlich zum Klimawandel - "Alle reden über Klimawandel - Warum?" - werden fünf Module angeboten. Das beginnt mit den Ursachen für natürliche und anthropogene (menschengemachte) Klimaveränderungen, behandelt speziell die Lage in Hessen, Wahrscheinlichkeiten und Risiken, wie ein CO 2- neutraler Lebensstil aussehen kann und endet mit dem Schwerpunkt über den sich wandelnden Wald. Für Eibelshäuser ist dies ein wichtiges Thema, denn: "Die Stadt will 2035 klimaneutral sein." Um auch verstärkt mehr Jugendliche mit ins Boot zu holen, wird bei allen Klimawandelveranstaltungen jeweils ein Schüler der "Fridays-For-Future-Bewegung" dabei sein, so Burger.

Auflage von 8000

Die in einer Auflage von 8000 gedruckten VHS-Programme liegen im Rathaus am Empfang und im Stadtbüro aus sowie an vielen Orten in der Stadt. Ab sofort können alle Kurse gebucht werden. Dies kann über die Anmeldescheine im Programmheft postalisch geschehen, über das Internet unter www.vhs-giessen.de, per E-Mail an vhs-anmeldung@giessen.de oder auch telefonisch unter 0641/306-1466, 306-1467, 306-1469 oder 306-1472.

Wer noch Auskünfte zu den angebotenen Kursen benötigt, kann Informationen dazu telefonisch oder per E-Mail erfragen. Dies betrifft auch Fragen zur Kinderbetreuung. Anrufe werden montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr entgegengenommen.