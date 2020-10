Videoclips zum fairen Handel mit Gießener Akteuren

V.l.: Michael Bassemir (Mitglied Fair Trade Town Steuerungsgruppe), Astrid Eibelshäuser (Stadträtin) und Angelika Körner (Bildungskoordinatorin Weltladen Gießen) bei der Erstausstrahlung der Fairen Videos. (Foto: Stadt Gießen)

GIESSEN - (red). Die Koordinationsstelle für kommunale Entwicklungspolitik der Universitätsstadt Gießen hat zwei Videoclips zum Thema „Fair Trade Town und Fairer Handel“ produziert. Unterstützt wurde sie dabei durch den Gießener Weltladen und die Fair Trade Town Steuerungsgruppe. In den Clips wirken bekannte Gießener Akteure mit, die sich auf ungewöhnlicher Art und Weise faire Produkte – Schokolade und Fußbälle – weiterreichen. In den beiden Videos tragen insgesamt 14 Initiativen, Vereine und Einzelpersonen ihren Teil zum Gesamtergebnis bei und hatten dabei offensichtlich jede Menge Spaß.

Stadträtin Astrid Eibelshäuser: „Die Idee war, ein gemeinsames ‚Corona-konformes‘ Projekt im Bereich der Entwicklungspolitik durchzuführen, bei dem viele Aktive aus unserer Stadt mitwirken können, ohne dafür direkt in Kontakt treten zu müssen. Der Gedanke ‚Global denken, lokal handeln‘ wurde dabei auch auf filmischer Ebene umgesetzt, da jeder für sich lokal den eigenen Teil aufnehmen konnte, welcher dann in das Gesamtkonzept eingefügt wurde“. Angelika Körner, Bildungskoordinatorin des Weltladens, erklärt wie es zu der Zusammenarbeit kam: „Der Gießener Weltladen ist bei vielen glücklicherweise bereits bekannt und beliebt. Mit diesen kurzweiligen Videos möchten wir zusätzlich über weitere Plattformen auf unsere Bildungsarbeit aufmerksam machen und somit auch Menschen erreichen, die dem Thema bisher fernstanden“.

Die Videoclips machen darauf aufmerksam, dass Gießen „Stadt des Fairen Handels“ ist und der Faire Handel direkte Handelsbeziehungen ermöglicht, die den Produzenten im globalen Süden menschenwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen ermöglichen. Durch den fairen Mehrpreis werden Schulbildung und eine verbesserte ärztliche Versorgung in den Herkunftsländern gefördert sowie ausbeuterische Kinderarbeit verhindert. Fair Trade Towns sind das Ergebnis einer Vernetzung von Akteuren aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik, die sich gemeinsam lokal für den Fairen Handel stark machen. „Diese Vernetzung wird in den Videos durch die Mitwirkung der zahlreichen Beteiligten deutlich, was uns als Fair Trade Town Steuerungsgruppe natürlich freut, denn dies ist ein Anliegen, welches wir seit Jahren unterstützen“, ergänzt Michael Bassemir, Mitglied der Steuerungsgruppe.