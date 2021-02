Viel Aufregung um Wahlplakat in Gießen-Rödgen

Bei der Mahnwache wird das strittige Plakat überklebt. Foto:Jung

GIESSEN-RÖDGEN - Für Aufregung hatte das Plakat von Die Partei Gießen gesorgt. Die Aufschrift lautete "Wenn wir an der Macht sind, ist die Steinbach tot!" (der Anzeiger berichtete). Nach der Berichterstattung und den Reaktionen von Polizei und Staatsanwalt reagierten die Mitglieder jetzt mit einer weiteren Aktion: Man habe "mit großem Schmerz wahrgenommen, dass das Plakat im Stadtteil Angst und Schrecken verbreitet habe. Die Verantwortlichen äußerten in einer Pressemitteilung dafür Verständnis. Sie reagierten: "Auch bei uns löst das Bildnis von Erika Steinbach regelmäßig diese Emotionen aus, nur rufen wir nicht jedes Mal gleich die Polizei". Nach der Prüfung durch die Gießener Staatsanwaltschaft kommen die Vertreter der Partei zum Ergebnis: "Wir sind für sehr gut befunden worden". Sie wollten nun "dennoch unseren Wähler*innen in Rödgen medienwirksam unseren guten Willen zeigen" und luden deshalb zu einer Mahnwache am Schildermast ein, doch blieben die zehn Parteivertreter unter sich. Dem Plakat wurde "das letzte Geleit" gegeben, nachdem der Vorsitzende Marco Rasch eine kurze Ansprache gehalten hatte. Einen kleinen Kranz legte die Spitzenkandidatin der Partei für die Gießener Stadtverordnetenversammlung, Andrea Junge, am Fuß des Mastes an der Ecke Friedrich-Ebert-Straße/Udersbergstraße nieder. Anschließend überklebte sie als Erste das Plakat mit einem kleinen Aufkleber "Nazis töten". Zum Teil knieten auch die übrigen Teilnehmer vor dem Schildermast und brachten danach weitere Aufkleber an. Alle sangen mit viel Inbrunst bei der Hymne der "Die Partei" den gleichnamigen Titel, der aus einem Lautsprecher erklang mit und freuten sich bei frostigen Temperaturen und Sonnenschein über die Aktion.

Als die Mahnwache zu Ende war, tauchte ein Streifenwagen der Landespolizei auf, hielt an und wurde von einer der Beteiligten informiert, dass die genehmigte Aktion bereits beendet sei. Das Angebot nach "Interviewfragen, Porträts, Schminktipps und Lästereien über die politische Konkurrenz" nahm niemand an, sodass bald wieder Ruhe an der Kreuzung einkehrte.