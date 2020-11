Viel Grau, kaum Gold: Das Oktober-Wetter in Gießen

Leuchtende Aussichten wie diese gab es im Oktober nur selten. Stattdessen dominierten Schattierungen von Grau die Wetterlage. Foto: Mosel

GIESSEN - Giessen (jmo). Waren im September noch Freibadbesuche bei bestem Sommerwetter möglich, kam das Wasser im Folgemonat hauptsächlich von oben. Und das reichlich. Der viel zitierte und beliebte Goldene Oktober mit seinem warmen Licht hat sich in Gießen rar gemacht. Grau in Grau lieferte der zweite klimatologische Herbstmonat rein optisch bereits eine Einstimmung auf die trübe Winterzeit, zeigte sich dabei aber insgesamt deutlich zu mild.

Noch einmal schimmerndes Sonnenlicht tanken, bevor die Tage kürzer und dunkler werden: Der Oktober bot kaum Gelegenheit zum Tanken von Lichtreserven. Laut den vom Wetterinformationsdienst Q.met GmbH übermittelten Daten, wurden an der Gießener Messstation weniger als halb so viele Sonnenstunden aufgezeichnet, wie der langjährige Mittelwert (1961 bis 1990) hätte erwarten lassen. An gleich sechs Tagen zeigte sich die Sonne gar nicht, an acht weiteren Tagen bahnten sich die Strahlen nur für wenige Minuten den Weg durch den wolkenbehangenen Himmel. Mit immerhin 5,6 Stunden markierte der 11. Oktober hier den Spitzenwert des Monats. Mit einer Sonnenscheindauer von insgesamt 47,9 Stunden liegt der Oktober deutlich unter dem Durchschnitt (97 Stunden). Zur wehmütigen Erinnerung: Noch im September konnten sich die Gießener über knapp 207 Sonnenstunden freuen.

Doch nicht nur in Mittelhessen war die Wetterlage im vergangenen Monat von Grautönen dominiert. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet für das gesamte Bundesgebiet einen "ungewöhnlich wolkenreichen" Oktober. Deutschlandweit lag die Sonnenscheindauer mit fast 70 Stunden deutlich unter ihrem Soll von 109 Stunden. Damit war es der fünftsonnenscheinärmste Oktober seit 1951. Besonders in den westlichen Gebieten schien die Sonne so selten wie seit 1998 nicht mehr.

Mit 10,2 Grad Celsius lag der Temperaturdurchschnitt im Oktober für Deutschland um 1,2 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode. In Gießen stellte sich die Abweichung noch etwas deutlicher dar. Im Mittel kletterte das Thermometer hier auf 10,4 Grad und damit 1,9 Grad höher als im Vergleichszeitraum (8,5 Grad). Vor allem in der ersten Monatsdekade wurden noch zweistellige Temperaturen gemessen. Das Monatsmaximum erreichte der 2. Oktober mit 20,5 Grad. In der zweiten Dekade blieben die Durchschnittswerte im einstelligen Bereich. Mit am Boden gemessenen minus 2,9 Grad markierte der 18. Oktober einen Extremwert und damit das Temperaturminimum im Oktober.

Wo viele Wolken sind, ist auch Regen meist nicht weit. Zwar gab es im Oktober auch niederschlagsarme Abschnitte - vom 15. bis 19. kam etwa gar kein Nass von oben -, an anderen Tagen öffnete der Himmel dann allerdings alle Schleusen. Am 9. Oktober fielen glatt acht Liter Niederschlag pro Quadratmeter, am Folgetag waren es 5,5 Liter und auch am 29. Oktober (6,1 Liter) war gut beraten, wer einen Regenschirm im Gepäck hatte. Insgesamt betrug die Niederschlagsmenge 55,3 Liter pro Quadratmeter, was nur wenig über dem langjährigen Referenzwert liegt (54,0 Liter). Der Monat zeigte sich zusammengefasst also nicht viel nasser, aber dennoch trüber als sonst. Vielleicht hat also der November den Titel als Gold-Monat in diesem Jahr eher verdient - zumindest, was das Wetter angeht.