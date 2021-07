3 min

Viel Konkurrenz um freie Parkplätze rund um Gießener Krankenhaus

Die ohnehin schon schwierige Parksituation im Gebiet rund um das St. Josefs Krankenhaus-Balserische Stiftung in Gießen hat sich durch die laufenden Bauarbeiten verschlimmert. Was die Sorgen von Anwohnern weiter vergrößert. Da die Tiefgarage bis Ende August fertig werden soll, ist zumindest ein wenig Besserung in Sicht.

Von Frank-O. Docter