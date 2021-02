Viel Lob für Pflegepersonal des UKGM Gießen

Alles wieder gut: Wilfried Braun hat als Patient im Uniklinikum beste Erfahrungen gemacht. Foto: Rieger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - GIEßEN. "Es ist mir ein ganz großes Anliegen, diese Menschen zu loben, es ist toll, dass es solche Menschen gibt!" Das sagt Wilfried Braun. Gemeint ist das Pflegepersonal auf der Station 3.6 des Uniklinikums Gießen, die auch "Stroke Unit" genannt wird. Hier werden Schlaganfallpatienten betreut. Mit Verdacht auf diese Erkrankung war der Grüninger im Dezember dort behandelt worden.

"Von dem Moment an, als ich in mein Zimmer kam und mir mein Bett zugewiesen wurde, durfte ich erfahren, was liebevolle Betreuung und empathische Menschen bedeuten", sagt der gebürtige Gießener heute rückblickend. Fünf Tage verbrachte er auf der Station, "ich habe gedacht, ich bin im Hotel, so aufmerksam und liebevoll waren die Pflegerinnen und der eine Pfleger", ist der 68-Jährige voll des Lobes. Er ist sicher: "Diese warmherzige und liebevolle Betreuung hat mir ganz bestimmt geholfen, noch schneller wieder gesund zu werden!"

Braun betont: "Ich weiß, dass dies nicht selbstverständlich ist, gerade in diesen schweren und Corona-bestimmten Zeiten, die insbesondere dem Pflegepersonal und den betreuenden Ärzten alles abverlangen. Eine Pflegerin erzählte mir zum Beispiel von 260(!) Überstunden! Umso bewundernswerter ist es, welche Achtsamkeit ich bei allen erleben durfte", unterstreicht er. "Diese liebe Art bezog sich nicht nur auf mich, sondern auch auf meinen 80-jährigen Zimmergenossen, der noch viel mehr auf die Betreuung und Versorgung angewiesen war und dem die gleiche fürsorgliche und gefühlvolle Art vom gesamten Personal entgegengebracht wurde. Wie oft schauten wir uns an und bestätigten uns, wie gut wir es auf dieser Station mit all' den lieben Menschen erwischt hatten!"

Wie es dazu kam, dass er ins Klinikum musste, schildert der sympathische Pohlheimer: "Ich habe ganz plötzlich kurzzeitig, etwa zehn Minuten lang, meine Sprache verloren. Meine Frau rief deshalb direkt den Notarzt." Der Lehrer im Ruhestand erinnert sich an einen weiteren, zum Glück nur kurzen Schreckmoment: "Im Notarztwagen sagte die Ärztin: 'Mal schauen, wo wir hinkommen, hoffentlich nicht in ein anderes Bundesland'. Als ich hörte, es geht nach Gießen, war ich beruhigt und zufrieden", erzählt Wilfried Braun. Denn das Uniklinikum ist ihm spätestens seit 2012 wohlvertraut: Damals wurde ihm erfolgreich eine Niere seiner Frau transplantiert. Seitdem finden er und seine Frau sich regelmäßig dort zu Nachuntersuchungen ein, "meine Frau jedes halbe Jahr, ich alle drei Monate", berichtet er. "Es war für meine 'Nierenleute' jetzt auch selbstverständlich, mich auf der Stroke-Unit-Station zu besuchen", freut sich Wilfried Braun. Der Oberarzt persönlich kam vorbei und beruhigte den Patienten, dass aus nierentechnischer Sicht alles "in bester Ordnung" sei.

Weil kein Bett frei war, musste er nach der Ankunft im Klinikum zunächst 20 Stunden in der Notaufnahme verbringen, erst dann ging es auf die Station. Nachdem Wilfried Braun fünf Tage lang buchstäblich "auf Herz und Nieren" durchgecheckt worden war, gaben die Ärzte ihm grünes Licht und er konnte rechtzeitig vor Weihnachten wieder nach Hause gehen.

"Es geht mir gut"

Auslöser für die Besorgnis erregenden Beschwerden war eine sogenannte "Transitorische ischämische Attacke (TIA) gewesen. "Das ist eine flüchtige Minderdurchblutung des Gehirns, ein ernst zu nehmender Vorbote eines Schlaganfalls, da hat man natürlich auch Angst", resümiert der Pohlheimer. Alle Ergebnisse waren in Ordnung, und so sagt er heute: "Es geht mir gut!" Seinen Dank an das Stationspersonal hat Braun auch in Form eines Briefes formuliert. Und wer jetzt denken könnte, dass der pensionierte Lehrer doch sicherlich Privatpatient ist und deshalb eine Vorzugsbehandlung genießen durfte, dem erklärt Wilfried Braun, dass er ganz normaler Kassenpatient ist: "Schon im Teenageralter wurde bei mir Diabetes Typ I diagnostiziert, das hätte keine private Krankenkasse versichert", weiß er und betont, auch aus inzwischen langjähriger Erfahrung: "Im Gießener Uniklinikum werden keine Unterschiede zwischen Kassen- und Privatpatienten gemacht!" Und gerade, weil er in der Vergangenheit mitbekommen hat, dass das Klinikum immer wieder in der Kritik steht, ist es Wilfried Braun umso wichtiger, seine durchweg positiven Erfahrungen öffentlich zu machen.

In seinem Brief an das Stationspersonal schreibt der dankbare Patient zum Schluss: "Ich wünsche Ihnen allen auch die Kraft, die gezeigte Liebenswürdigkeit, Wärme und Aufmerksamkeit weiter leben zu können, sodass noch viele Menschen in den Genuss kommen, dies alles von Ihnen zu erfahren." Den Mitarbeitern der Station hat das Dankesschreiben so gut gefallen, dass sie es gut sichtbar ausgehängt haben, was Braun wiederum sehr freut.