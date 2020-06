Viel los am virtuellen Beratungsabend

Jetzt teilen:

Giessen (red). Starker Betrieb herrschte am "Gießener Beratungsabend" der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM). Allerdings ausschließlich im Netz, wie die Hochschule mitteilt, denn auch bei dem kompakten Informationsprogramm galten die Regeln zum Infektionsschutz. Wegen der Corona-Pandemie hatten die Zentralen Studienberatungen von THM und Justus-Liebig-Universität (JLU) ihre gemeinsame Initiative erstmals als Online-Service organisiert.

Trotz der Corona-Krise ist der Informationsbedarf von Schülern nach dem Abschluss konstant geblieben. Der Sommer, wenn an den Hochschulen die Bewerbungsfristen für das Wintersemester laufen, ist für viele junge Leute auch die heiße Phase der Entscheidung über ihren künftigen Lebensweg.

So hatten sich zum Eröffnungsvortrag "Studieren an der THM - alles, was ich wissen muss" rund 100 Interessierte online eingeloggt. Es folgten weitere virtuelle Infosessions aller Fachbereiche zu einzelnen Studiengängen, Chats mit Studierenden und Telefongespräche mit Beratern. Diese Angebote stießen ebenfalls auf starke Nachfrage. Insgesamt weist die Statistik für die Webseite des Programms rund 1800 Aufrufe nach.

Die Adresse go.thm.de/beratungsabend bleibt auch in den nächsten Wochen zugänglich.