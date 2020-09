Viel Programm im Stadttheater

Widmet sich auf humorige Weise dem Komponisten Richard Wagner: Dominik Wilgenbus. Foto: Stadttheater

giessen (bj). Stell dir vor, es grassiert das Coronavirus - und das Stadttheater Gießen lässt sich davon nicht schrecken. Jede Menge Veranstaltungen stehen in den kommenden Tagen auf dem Programm des Hauses, für die es - in diesen Wochen nicht selbstverständlich - auch noch Karten zu bekommen gibt.

Seine Uraufführung feiert am heutigen Donnerstag um 20 Uhr Tom Peuckerts Schauspiel-Monolog "Das Leben des H. erzählt von seinem Kunsthändler" - dem Thema entsprechend in der Galerie 23 (Seltersweg 55). Der Soloabend mit Ensemble-Mitglied Tom Wild wird als "gewitzte Historienfarce auf der Grenze zwischen Genie und Wahnsinn" angekündigt. In dem Stück alternativer Realität trifft ein Kunsthändler 1913 einen mittellosen Maler vor der Münchner Feldherrnhalle. Gemeinsam hecken sie einen folgenschweren Plan aus, und aus dem aufbrausenden Maler wird der größte Kunstfälscher aller Zeiten. Untermalt mit Soundeffekten und Musik führt die Inszenierung von Patrick Schimanski vor Augen, wie die Weltgeschichte hätte aussehen können, wenn H. kein Politiker geworden wäre. Die Veranstaltung ist im freien Verkauf. Tickets können über den Webshop des Stadttheaters und im Haus der Karten erworben werden.

Ebenfalls heute Abend um 20 Uhr wird eine Kostprobe des Stücks "House of German Angst" gezeigt, das am Donnerstag, 17. September, seine (ausverkaufte) Uraufführung feiert. Die Performance-Gruppe "Skart" widmet sich mit ihrem Theaterprojekt einer performativen Auf- und Abarbeitung deutscher Ängste. In der taT-Studiobühne erhalten die Zuschauer heute zunächst einen Einblick in den Probenprozess. Anschließend stellt sich die Performancegruppe vor, die am Gießener Institut für Angewandte Theaterwissenschaft gegründet wurde und im Kern aus Philipp Karau und Mark Schröppel besteht. Sie werden ihre Inszenierungsweise und die Herangehensweise an das Projekt erklären, das gemeinsam mit dem Stadttheater Gießen und dem Theater Münster realisiert wird und für das die Gruppe Fördergelder aus dem Fonds Doppelpass der Kulturstiftung des Bundes erhält. Zentral geht es darum, was Angst eigentlich ist und welches konstruktive Potenzial sie für unsere Gesellschaft hat. Der Eintritt zur Kostprobe ist frei. Da die Platzkapazität beschränkt ist, sollte jedoch ein Platz über den Ticketshop reserviert und die ausgedruckte Karte mitgebracht werden.

Um Richard Wagner geht es dann am Sonntag, 13. September, um 19.30 Uhr im Großen Haus. Dominik Wilgenbus erkundet mit seiner szenisch-musikalischen Solo-Rezitation der irrwitzigen Selbstdarstellung des Künstlers, dabei abwechselnd oder gar gleichzeitig in die Tasten greifend. Mit viel Humor kombiniert er fürs Klavier neu interpretierte Originalstücke Wagners sowie dessen literarisches Werk und bietet so eine neue Sicht auf den Künstler und Menschen. Nicht zuletzt lässt sich auch Dominik Wilgenbus, der am Stadttheater Rossinis "Barbier von Sevilla" inszenierte und in dieser Spielzeit die Regie für Bellinis Oper "Zaira" verantwortet, an diesem Abend von einer neuen Seite kennenlernen.

Die Veranstaltung ist im freien Verkauf. Tickets können über den Webshop des Stadttheaters und im Haus der Karten erworben werden. Bei allen Veranstaltungen besteht Maskenpflicht, im Großen Haus wird der Zuschauerraum während der Vorstellung gelüftet.