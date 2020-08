Viel Prominenz und wenig Platz beim LZG

Zu Gast mit dem hochgelobten Roman "Allegro Pastell": Leif Randt. Foto: Kaluzna

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

giessen. Dieses Programm hat ein möglichst großes Publikum verdient. Doch das Literarische Zentrum Gießen (LZG) wird wegen der aktuellen Hygienebestimmungen jeweils nur wenige Dutzend Sitzplätze zur Verfügung stellen können, wenn es ab dem 3. September wieder zu seinen Lesungen an verschiedene Orte im Stadtgebiet einlädt. Es wird also ganz sicher nicht reichen, um das Interesse an vielen spannenden Gästen wie Leif Randt, Norbert Gstrein oder Jan Costin Wagner abzudecken. Daher sollten sich die Bücherfreunde den Montag, 31. August, rot im Kalender notieren. Ab diesem Tag sind Anmeldungen zu den einzelnen Veranstaltungen möglich, Karten werden nach Eingang der Wünsche herausgegeben, wie Janine Clemens, Geschäftsführerin des LZG, bei einem Pressegespräch erläuterte.

Nachdem wegen der Pandemie seit Mitte März keine Lesungen mehr stattfinden konnten, ließen sich nun immerhin einige der damals ausgefallenen LZG-Termine neu ansetzen. Darunter auch die Lesung der Französin Cécile Wajsbrot, die das LZG-Herbstprogramm am Donnerstag, 3. September, um 19 Uhr im Hermann-Levi-Saal eröffnen wird. In ihrem Buch "Zerstörung" geht es um die Etablierung einer Diktatur, die das gesellschaftliche Leben lahmlegt und das Land in ein Vorher und ein Nachher trennt. Angesichts der Corona-Pandemie also ein Stoff, "aktueller denn je", wie Janine Clemens betont.

Weiter geht es am Sonntag, 6. September, um 11.30 Uhr unter den Marktlauben mit drei aktuellen Gewinnerinnen der Ovag-Jugendliteraturpreise 2019. Helen Mehr, Laura Nold und Laura Schöning stellen ihre Texte unter freiem Himmel vor. Bei Regen muss die Veranstaltung allerdings ausfallen, weil der Netanya-Saal als Ausweichstätte wegen der Renovierung zu diesem Zeitpunkt noch nicht zur Verfügung steht.

Dem Dichter Friedrich Hölderlin widmet sich anlässlich dessen 250. Geburtstag am Donnerstag, 17. September, um 19.30 Uhr im KiZ der Schriftsteller Karl-Heinz Ott. In seinem aktuellen Essay "Hölderlins Geister" zeigt der mehrfach preisgekrönte Ott den Dichter als Spiegel Deutschlands. Die Moderation übernimmt Gerhard Kurz, Emeritus der Justus-Liebig-Universität.

Der von der Kritik gefeierte Leif Randt stellt seinen Roman "Allegro Pastell" am Donnerstag, 24. September, um 19.30 Uhr im Prototyp vor. Der gebürtige Frankfurter erzählt darin eine Liebesgeschichte aus den späten Zehnerjahren. Eine vermeintlich makellose Fernbeziehung und doch gleichzeitig eine Liebe, die verschiedene Transformationen erlebt. Die "Zeit" attestierte dem Roman "die perfekte Durchdringung der Gegenwart".

Ihren Debütroman stellt die aus Moldawien stammende Marina Frenk am Donnerstag, 1. Oktober, um 19.30 Uhr im KiZ vor. Darin erzählt die junge Künstlerin Kira ihre Lebensgeschichte, in Reflexionen und Rückblenden. "Eine depressive Selbstreflexion und anspruchsvolle Literatur", attestiert Christina Hohenemser vom LZG dem Roman, die den Abend moderieren wird.

Erfolgsautor Norbert Gstrein war eigentlich bereits im Frühjahr eingeplant, nun holt er seine Lesung am Mittwoch, 21. Oktober, um 19 Uhr im Hermann-Levi-Saal nach. In dem Buch "Als ich jung war" geht es um den in Tirol aufwachsenden Franz, der seinem Vater mit seinen Fotografien beim Ausrichten von Hochzeiten hilft. Dabei kommt es zu einem tödlichen Unfall, der für eine biografische Wendung in Franz' Leben sorgt.

Die populäre Reihe "Frankfurt liest ein Buch" wird regelmäßig auch in Gießen mitgefeiert. Diesmal mit dem Bestseller "Rosemarie" von Erich Kuby, in dem sich der Journalist der Ermordung der Frankfurter Edelprostituierten Rosemarie Nitribitt annahm und damit gleichzeitig ein Gesellschaftsporträt der westdeutschen 50er Jahre schuf. Im KiZ liest am Dienstag, 27. Oktober, um 19.30 Uhr Roman Kurtz vom Stadttheater Gießen, die Moderation übernimmt Marina Gust (LZG/hr).

Der seit Jahren gefeierte Krimiautor Jan Costin Wagner kommt mit seinem aktuellen Buch "Sommer bei Nacht" am Donnerstag, 5. November, um 19.30 Uhr in den Netanya-Saal. Diesmal geht es um einen verschwundenen Fünfjährigen und dunkle Abgründe.

"Lies! - Lesung in einfacher Sprache" heißt es am Donnerstag, 12. November, um 18 Uhr im Gießener Landgraf-Ludwigs-Gymnasium. Die Veranstaltung basiert auf einem Projekt des Literaturhauses Frankfurt, das renommierte Autoren einlud, Geschichten in einfacher Sprache zu schreiben. Denn "oft ist gute Literatur ganz einfach", betont Janine Clemens. Zu Gast beim LZG ist Kristof Magnusson, der als Schriftsteller und Übersetzer in Berlin lebt und mehrere Preise gewonnen hat.

Der rumänische Autor Radu Vancu liest am Donnerstag, 26. November, um 19 Uhr im Margarete-Bieber-Saal. In seinem Gedichtband "Psalmi" (Psalmen) widmet sich der Bürgerrechtler und Schriftsteller der Frage, wie "Poesie heute sprechen kann, ohne dabei riskieren zu müssen, die Gegenwart zu verlieren", wie die LZG-Geschäftsführerin sagt. Die Moderation und Übersetzung übernimmt Ernest Wichner.

Ein Newcomer ist am Dienstag, 1. Dezember, um 19.30 Uhr zu Gast im Prototyp. Der Österreicher Leander Fischer stellt sein rund 800 Seiten starkes Romandebüt "Die Forelle" vor, in dem es einen Musikschullehrer in ein Provinzkaff verschlägt.

Das LZG beteiligt sich auch wieder an der Gedenkveranstaltung zum Jahrestag des Bombenangriffs auf Gießen am 6. Dezember 1944. Dazu wird um 19.30 Uhr in die Pankratiuskapelle geladen, welche Texte ausgewählt werden, steht laut LZG-Vorstand Christina Hohenemser noch nicht fest.

An Kinder richtet sich schließlich die Lesung am Dienstag, 15. Dezember, um 17 Uhr im Prototyp. Zu Gast ist Sarah Bosse, die ihr Buch "Weihnachten in der Pfeffergasse" vorstellt. Die Rheinländerin hat mittlerweile mehr als 100 eigene Bücher veröffentlicht.