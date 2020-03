Viel Regen und deutlich zu warm

Symbolfoto: Marijan Murat/dpa

GIESSENUngewöhnlich viel Regen prasselte im Februar vom Himmel auf Gießen hernieder. Mit 107,8 Litern pro Quadratmeter war die Wassermenge mehr als doppelt so hoch, wie der Mittelwert der langjährigen Wetterstatistik eigentlich erwarten lassen würde. Die von der Q.met GmbH übermittelten Daten weisen den 1. Februar mit 16,5 Litern als den regenreichsten Tag aus. Und nur sieben Tage in einem Monat ganz ohne Wasser von oben dürften auch nicht so häufig vorkommen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) erlebten wir bundesweit "den zweitnässesten" Februar seit dem Beginn flächendeckender Messungen im Jahr 1881. Als Ursache genannt wird vom DWD eine lange Reihe kräftiger Tiefdruckgebiete, die unaufhörlich vom Atlantik her über den Norden Europas hinwegzogen. Nahezu ununterbrochen hätten sie in einem breiten Strom sehr milde Meeresluft herantransportiert, heißt es weiter.

Passend dazu hielt sich die Sonne mit ihren Strahlen auch in Gießen stark zurück. Insgesamt 56,3 Stunden Sonnenschein entsprechen etwa 80 Prozent des Durchschnittswertes in einem Februar. Und das, obwohl der vergangene Monat mit seinen 29 Tagen sogar einen mehr zu bieten hatte. Am meisten verwöhnt von der Sonne wurden die Gießener am 5. Februar (8,4 Stunden) und am 7. (8,1), was beides für den zweiten Monat im Jahr schon stolze Werte sind. Das gilt auch für zahlreiche Tageshöchsttemperaturen, die am 16. Februar mit 15,8 Grad Celsius ihren Höhepunkt verzeichneten. Zweistellige Temperaturwerte wurden an gleich zwölf Tagen gemessen. Und so verwundert es nicht, dass die Durchschnittstemperatur des diesjährigen Februars (5,4 Grad) ganze 4,8 Grad über dem langjährigen Mittel liegt. Wie der Deutsche Wetterdienst hervorhebt, sei es bundesweit "der zweitwärmste Februar" seit 1881 gewesen. Dennoch sind an sieben Februartagen in Gießen auch Minustemperaturen registriert worden. Den Tiefpunkt bildete hier mit minus 3,2 Grad der 8. Februar. Auch im Erdboden scheinen die warmen Temperaturen noch nicht ganz angekommen zu sein. So wurden an 15 Tagen, also mehr als der Hälfte des Monats, negative Werte im Boden aufgezeichnet. Mit minus 6,6 Grad war es hierbei am 8. Februar am kältesten unter unseren Füßen. Die höchste Windspitze des Monats schließlich wurde ausgerechnet am 29. Februar gemessen, mit 27,1 Metern pro Sekunde.