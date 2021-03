Viel Unverständnis an Schulen in Gießen

Kommando zurück: Die Siebt- bis Elftklässler werden auch ab Montag weiterhin in Distanz unterrichtet. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - "Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen wird es im Landkreis Gießen keine Ausweitung des Präsenzunterrichts an den weiterführenden Schulen bis zu den Osterferien geben", teilte der Landkreis Gießen am Mittwochabend mit. Andere hessische Landkreise hatten mit diesem Schritt zuvor schon auf die anhaltend hohe Sieben-Tage-Inzidenz reagiert, die erstmals seit Mitte Januar wieder einen Wert von 100 überschritten hat. Tags darauf schob dann auch die Landesregierung weiteren Lockerungen einen Riegel vor. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich in den Schulen und bei Eltern längst reichlich Unmut angestaut. Kollegien meldeten sich in Offenen Briefen zu Wort, um ihr Unverständnis auszudrücken.

Dass einige Landkreise von der landesweiten Regelung abweichen, liegt nach Auskunft von Philipp Bender, stellvertretender Pressesprecher des hessischen Kultusministeriums, im Rahmen des Möglichen. "Ich habe großes Verständnis für die Sorgen von Lehrern, Schülern und Eltern", betont er im Gespräch mit dieser Zeitung. "Eine solche Entscheidung ist immer ein Kompromiss aus Wünschen und Hoffnungen", erklärt auch Dr. Arne Hogrefe vom Staatlichen Schulamt. Wichtig sei nur, bei allen Diskussionen sachlich zu bleiben. Für "die schnelle Umsetzung der aufwendigen organisatorischen Maßnahmen" spricht er den Gießener Schulen ein großes Lob aus.

Geplant war, dass ab Montag auch die 7. bis 11. Klassen wieder den Präsenzunterricht im Wechselmodus aufnehmen sollen. Dabei wurde den Schulen "bei der konkreten Ausgestaltung des Einstiegs in den Wechselunterricht in der Zeit vor Ostern größtmögliche Gestaltungsfreiheit" eingeräumt. Einzige Vorgabe: Jeder Schüler sollte mindestens an einem Tag pro Woche die Schule besuchen.

Als erste Gießener Schule hatte das Landgraf-Ludwigs-Gymnasium (LLG) das Kultusministerium aufgefordert, die Entscheidung rückgängig zu machen, die man mit "Erstaunen, mit Bedenken, ja letztlich mit Schrecken" zur Kenntnis genommen habe. "Nach einem Jahr der Pandemie ist der Gesundheitsschutz an Schulen noch immer nicht fortgeschritten", heißt es in dem von Lehrerinnen und Lehrern unterzeichneten Brief. So würden beispielsweise praktische Schutzmaßnahmen wie Luftfilter oder Plexiglasscheiben zur Verhinderung einer Tröpfcheninfektion noch immer fehlen. Die Transportsituation zur Schule sei nicht gelöst und Tests in großer Zahl "noch nicht hinreichend möglich". Das Kultusministerium vernachlässige seine Fürsorgepflicht gegenüber seinen Landesbeamten und Bediensteten und komme auch seiner Verantwortung gegenüber Schülern und deren Familien nicht nach.

"Dieser Entschluss war nicht nachvollziehbar", kommentiert die Schulleiterin des LLG, Antje Mühlhans, auf Anfrage des Anzeigers. Zumal das Distanzsystem sehr gut funktioniere. Hätte man den neuen Beschluss umsetzen wollen, wäre man an die räumlichen Grenzen gestoßen. Den Saal der Paulusgemeinde habe das LLG bereits angemietet. "Unser ganzes Konzept wäre umgeworfen worden. Einen Nutzen für die wenigen Tage vor den Ferien habe ich darin nicht gesehen."

Auch Dirk Hölscher, Direktor der Liebigschule, bezeichnete die Entscheidung aus Wiesbaden als "grenzwertig". Bis Mitte März seien zum Glück alle Schüler- und Lehrertestungen negativ ausgefallen. "Aber so hätten wir uns bestimmt Fälle ins Haus geholt." Viel Lob findet er hingegen für die Schüler, deren Testbereitschaft bei den Jüngeren bei 98 Prozent, bei den Älteren zwischen 80 und 90 Prozent liege. Gleichzeitig kritisiert Hölscher, dass die sogenannten TVH-Verträge für Nicht-Präsenz-Lehrkräfte vom Ministerium auf den 1. April begrenzt worden seien. "Sollten diese Lehrkräfte nach den Ferien wegfallen, müssen wir die Stundenpläne komplett neu machen", bedauert der Schulleiter - "und das in der heißen Phase vor letzten Klausuren". Auch die Arbeitsgemeinschaft "Bildungsfaktor Abitur", in deren Vorstand Dirk Hölscher tätig ist, habe sich in einem Brief an das Ministerium gegen die neue Regelung ausgesprochen.

"Nicht erfreut" zeigte sich ebenfalls Peer Güßfeld, Leiter der Ricarda-Huch-Schule. Schon jetzt sei die Schule zu 90 Prozent belegt. "Wir hätten das Konzept nicht wie vom Kultusministerium geplant umsetzen können und haben auch beim Schulamt interveniert." Der Personalrat der Gesamtschule Gießen-Ost vermisste wiederum "den Bezug zur Realität" und forderte "von den Verantwortungsträgern den Schutz unserer Gesundheit". Lehrerinnen und Lehrer würden den jungen Menschen vermitteln, dass eine Entscheidung nach sorgfältiger und differenzierter Abwägung der Fakten getroffen werden sollte. Werde dies nicht geleistet oder falle ihre Begründung einseitig aus, sei die Note entsprechend schlecht. "Einer weiteren Schulöffnung am Montag müssten wir demnach klar ein 'mangelhaft' attestieren." Denn es werde "am gesunden Menschenverstand vorbeiagiert". Auch GGO-Leiter Dr. Frank Reuber erinnert explizit an die Fürsorgepflicht für Lehrkräfte und Schülerschaft. Aus diesem Grund habe er das ursprüngliche Ansinnen des Ministeriums nicht befürworten können. Zwar sei man stets bemüht, alle Hygienemaßnahmen zu befolgen, eine Garantie könne aber niemand geben.

Für die Herderschule hätte die neue Regelung nach Auskunft von Schulleiter Stefan Tross "keine Planung von Null an" bedeutet. Man sei zwar überrascht gewesen, entsprechende Räumlichkeiten seien aber vorhanden. Zudem habe das Gymnasium auf das Konzept der Zeit vor den Weihnachtsferien zurückgreifen können.

Deutliche Worte findet dagegen Patrik Mähling: "Mein Vertrauen in die hessische Landespolitik ist erschüttert", so der Geschäftsführer der Sophie-Scholl-Schulen GmbH, in einem Brief an Ministerpräsident Volker Bouffier. Sein Vorwurf reicht allerdings noch weiter zurück: "Seit Beginn der Pandemie sind wir als Schulen Spielball der Entscheidungen auf Landesebene und werden kurzfristig immer wieder vor neue Regelungen und Änderungen gestellt." Er könne nicht akzeptieren und nachvollziehen, dass "Entscheidungen mit einer Tragweite für tausende von Lehrer*innen und Schüler*innen, für Familien ohne ein Mindestmaß an Vorlauf getroffen werde". Der Weg aus der Pandemie müsse verantwortungsvoll gestaltet werden.