Viel Zuspruch für "Nachbarschaftslebensmittelhilfe Gießen und Umgebung"

Hilfe für Ältere, Schwache und Kranke: Markus Machens (Mitte) und sein ehrenamtliches Team von den Fünfziger-Damen der "Generation68" beliefern derzeit 350 Menschen. Foto: Wißner

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (paz). "Sie sind ein Engel" - diesen Satz hat Markus Machens in den vergangenen Tagen mehr als einmal gehört. Und das nicht ohne Grund, denn der Gießener Möbelhändler hat vor drei Wochen mit "Nachbarschaftslebensmittelhilfe Gießen und Umgebung" eine Hilfsaktion gestartet. "Als die 'Gießener Tafel' aufgrund des Coronavirus geschlossen wurde, kam ich auf die Idee, die Nachbarschaftslebensmittelhilfe ins Leben zu rufen, um auch weiterhin ältere, arme, kranke und schwerstbehinderte Menschen zu versorgen", erzählt Machens im Gespräch mit dem Anzeiger. Bereits seit Jahren engagiert er sich für Obdachlose. Durch Flyer und Mundpropaganda wurden Betroffene nun darauf aufmerksam.

"Angefangen haben wir mit 20 Adressen, mittlerweile sind es etwa 150", erklärt der Gießener. Versorgt würden derzeit 350 Personen, darunter rund 60 Kinder, zusätzlich knapp 25 Obdachlose. Die Zahl steige täglich. Über WhatsApp und Facebook steht der Wohltäter mit seiner "Kundschaft" in Kontakt. Unterstützt wird er von Freunden, Bekannten und fremden Menschen. Fester Bestandteil des Teams sind vier Personen.

Wer spenden möchte, kann die Zuwendungen entweder im Hof seines Unternehmens "Möbelschnäppchen" in der Frankfurter Straße 12 abgeben oder zweckgebunden Geld bei "Freilinger", einem Markt in der Frankfurter Straße 127, hinterlegen. Trotz der steigenden Zahl hilfsbedürftiger Personen seien bis dato immer ausreichend Lebensmittel vorhanden gewesen. Auch der Inhaber, Benjamin Freilinger, gibt bei jeder Lieferung etwas dazu. 99 Prozent der "Kundschaft" werden direkt beliefert. "Mit Mundschutz und Handschuhen geschützt, bringen wir die Lebensmittel bis an die jeweilige Haustüre", berichtet Markus Machens. Dazu zählen in der Regel Wurst, Käse, Kartoffeln, Nudeln, Brot, Konserven und Hygieneartikel. Besonderen Wert legt der Einzelhändler darauf, keine abgelaufenen Waren zu verteilen.

Kostenlose Pizza

Hilfe bekommt er auch von Andreas Kurum, Inhaber von "Domino's Pizza", der sozialschwachen Familien kostenfreie Pizza liefert. "Wir brauchen kein Geld für unsere Hilfeleistung, wir sind mit Herz bei der Sache", unterstreicht er. Allerdings freuen sich Markus Machens und sein Team über Tankgutscheine, denn immerhin legen sie für die gute Sache bis zu 100 Kilometer täglich zurück.

Mittlerweile zählt die öffentliche Facebookgruppe "Nachbarschaftslebensmittelhilfe Gießen und Umgebung" schon an die 2200 Mitglieder. Ein weiteres Beispiel also, das zum Mitmachen einlädt.