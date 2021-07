Viele fahren zu dicht auf

Gerd Wegel (links, hier mit einem Mitarbeiter), Kreisvorsitzender des ACE Mittelhessen, stellte die Zahlen der Stichprobe vor, die von einer Brücke auf der Autobahn A485 gesammelt wurden. Foto: Schäfer

GIESSEN - Die Schulferien in Hessen haben begonnen und viele Familien fahren wieder mit dem Auto, Wohnwagen oder Wohnmobil in den Urlaub. Der Autoclub Europa (ACE) Kreis Mittelhessen nahm daher den Ferienbeginn zum Anlass, um die Bevölkerung in Sachen Mindestabstand auf den Autobahnen zu sensibilisieren. 90 Minuten lang wurde am Freitag das Abstandsverhalten von LKW-Fahrern und Transportern überprüft. Stichproben wurden im Ursulum genommen: auf der Brücke der Rudolf-Diesel-Straße, die über die Autobahn A485 führt. "Mit Abstand sicher ankommen!" lautete das Motto der Verkehrssicherheitsaktion "Mindestabstände LKW auf BAB 485!". Am Beobachtungspunkt nahmen zwei Zweierteams die Zählungen in beide Fahrtrichtungen vor.

"Große Gefahr"

"Nicht eingehaltene Sicherheitsabstände gerade bei Lastwagen sind weiterhin eine große Gefahr", warnt der ACE in einer Pressemitteilung. Und sie kann fatale Folgen haben. So habe es 2019 insgesamt 488 Lkw-Unfälle am Stauende gegeben, 410 davon seien Unfälle allein zwischen LKW mit Leicht- und Schwerverletzten gewesen. Weitere 44 Unfälle ausschließlich zwischen LKW haben demnach 45 Todesopfer gefordert (einer der aufgefahrenen Lkw war mit zwei Fahrern besetzt). In 34 Fällen habe ein Auto am Stauende gestanden - acht Insassen sind dabei ums Leben gekommen. "In der Güter- und Transportbranche herrscht weiterhin ein zu hoher Druck, dazu kommen Baustellen, Staus und Verkehrsstörungen auf den Autobahnen", schreibt der ACE zu den Gründen

Laut Gerd Wegel, Kreisvorsitzender des ACE Mittelhessen, hat es in diesem Jahr allein bis Mitte April an Stauenden bereits 25 tote LKW-Fahrer gegeben. Tagtäglich passierten im Schnitt vier Verkehrsunfälle mit Lastwagen-Beteiligung. "Wir wollen jedoch LKW-Fahrer nicht an den Pranger stellen", sagte er. Er selbst hat 30 Jahre lang 40-Tonner durch ganz Europa gelenkt und gibt nicht allein den Brummi-Fahrern die Schuld. "Sie werden oft von Autos und Sprintern geschnitten. Und die sind nach einem Unfall dann über alle Berge."

Die Beobachtung vom Brückengeländer aus schien ihm recht zu geben. Auf diesem Autobahnabschnitt herrscht eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 120 km/h. Der Mindestabstand beträgt 50 Meter und lässt sich anhand der Leuchtpfahlbegrenzungen (Katzenaugen) exakt überprüfen. Nur selten hielt während der Stichprobe ein Laster den Mindestabstand nicht ein. Anders sah es hingegen bei den Sprintern und Autos aus. Ein Auto rauschte etwa dicht hinter einem LKW unter der Brücke hindurch. "Nur fünf, sechs Meter Abstand. Das ist der Hammer", entfuhr es Wegel. Nicht selten zu beobachten war auch eine ganze Kette von Autos, bei der nur das erste Fahrzeug den Sicherheitsabstand einhielt.

Im Windschatten

Wegel berichtete, dass Sprinter sich oft an LKW "ansaugen". So befänden sie sich im Windschatten und könnten einiges an Sprit sparen. "Vor ihrer Ausfahrt brechen sie dann plötzlich auf die linke Spur aus, um nach dem Überholvorgang den Laster bei ihrer Abfahrt von der Autobahn dann auch noch zu schneiden." Das Windschattenfahren beim zu dichten Aufschließen komme auch oft bei Bergfahrten vor, wo sich ein LKW an den vorausfahrenden "dranhänge". Wenn ein PKW hinter einem anderen zu dicht herführe, könne er zumindest noch den weiteren Verkehr vor sich im Auge behalten. "Dagegen ist das hinter einem LKW wie bei einem Blindflug." Beim Blick auf die Autobahn fielen ferner die hohen Geschwindigkeiten auf. "Die Sprinter fahren oft viel zu schnell." Der ACE befürworte daher eine Drosselung dieser stark windanfälligen Fahrzeuge auf 120 km/h.

In Sachen Lastwagen gibt Wegel zu bedenken: "Jeder Autofahrer schimpft, wenn er nicht überholen kann." Insbesondere auf Landstraßen, auf denen LKWs bis 7,5 Tonnen nur 80 Stundenkilometer fahren dürfen, schwerere gar nur 60. "Doch dass er vielleicht Lebensmittel auch für ihn geladen habe, wird dabei nicht bedacht."

Die Statistik der 90-minütigen Stichprobe präsentierte abschließend Jens Wormelsdorf, ACE-Regionalbeauftragter Club Hessen. Nach 466 Fahrzeugzählungen im vergangenen Jahr waren es diesmal 309. Interessant sei die Anzahl der "schlechten Fälle". So bezeichnet er zu dicht aufgefahrene Fahrzeuge. Gegenüber 144 im Jahr 2020 seien es diesmal genau 100 gewesen. Sein Fazit: "Zu dicht aufgefahren wird immer noch in einem Drittel der Fälle. Daran hat sich innerhalb eines Jahres nichts geändert."