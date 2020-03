Viele freiwillige Helfer in der Corona-Krise in Gießen unterwegs

Der Dienst des Nordstadtvereins ist für die Menschen aus der Risikogruppe im Stadtteil unterwegs. Foto: Friese

GIESSENÄlteren und chronisch kranken Menschen in der Corona-Krise beistehen und helfen: Das ist die Idee des Freiwilligendienstes, der in der Nordstadt vor einer Woche Fahrt aufgenommen hat. Seitdem erledigen die Helfer nicht nur Einkäufe für Bewohner, für die in der aktuellen Situation ein besonderes gesundheitliches Risiko besteht. Regelmäßig liefern die Ehrenamtler auch Essen aus, die von den heimischen Restaurants "Gutburgerlich" und "Lieblingsmensch" kostenlos abgegeben werden. "Die Menschen bedanken sich. Der Dienst ist eine sehr gute Sache", sagt Helfer Ali Ekinci, der zum Team um Nordstadtmanager Lutz Perkitny gehört. Der neue Dienst hat in der vergangenen Woche weitere Unterstützer und Kooperationspartner gefunden, darunter Prof. Alexander Haas, Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Justus-Liebig-Universität. Am heutigen Montag beginnt daneben ein neues Projekt in der Weststadt: Annke Rinn und Christoph Balasch vom Quartiersmanagement Nördliche Weststadt haben ebenfalls einen Einkaufsdienst mit Freiwilligen für den Stadtteil ins Leben gerufen. Und auch in Wieseck und beim MTV Gießen sind Dienste aktiv.

Es ist still im telefonisch erreichbaren Nordstadtzentrum, als Ekinci von seiner Mittagstour zurückkommt. Zweimal täglich ist er unterwegs, um Essen aus den beteiligten Restaurants im Stadtteil auszufahren. "Die Gesellschaft muss jetzt füreinander da sein. Diese Pandemie können wir nur gemeinsam überstehen, und wenn der Stärkere für den Schwächeren da ist", meint der Unternehmer, dessen Schlüsseldienst wegen der Krise derzeit geschlossen ist. Die Einhaltung der Sicherheitsregeln bei der Auslieferung von Essen und Einkäufen funktioniere gut. "Das Halten des Abstands klappt. Ich klingele, stelle das Essen ab und die Leute nehmen es sich, wenn ich wieder weg bin", so der Ehrenamtler. Die Speisen der Restaurants erhalten "Leute, die entweder von Arbeitslosengeld II leben, aufstocken oder regelmäßig auf Lebensmittel von der Tafel angewiesen sind", ergänzt Perkitny. Die Liste an Freiwilligen, die ihm für den Dienst zur Verfügung stehen, ist in der letzten Woche auf rund 30 Personen angewachsen. "Dazu gehören auch viele junge Leute", erläutert der Nordstadtmanager. Die Aufgaben, die sie übernehmen, variierten individuell und reichten vom Abholen von Päckchen bis zu Einkäufen. Zu den Organisationen, die sich in den Nordstadtdienst einbringen, gehört die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde. "Wir tun das, weil wir eng mit der Nordstadt verbunden sind und weil wir einen Beitrag leisten wollen, die Not der Menschen zu lindern", führt Pastor Thorsten Lehr aus. Darüber hinaus sei man intern dabei, die Senioren aus dem Stadtteil, die der Gemeinde angehören, telefonisch zu betreuen. "Das ist eine seelsorgerische Aufgabe", weiß Lehr. Auch der MTV, der einen eigenen Helferdienst betreibt, hat sich mit dem Nordstadtverein ebenso vernetzt wie Dekan Haas. Mit seinen Kollegen hat er die Studierenden am Fachbereich zum ehrenamtlichen Engagement aufgerufen und sie, auch zur Kontaktvermittlung an andere Organisationen, an Nordstadtmanager Perkitny verwiesen. Und auch auf die städtische Initiative "Gießen hilft" weist Haas die Studierenden hin.

In Abstimmung mit dem Nordstadtverein organisiert die evangelische Gesamtkirchengemeinde Gießen-Nord einen Einkaufsdienst für Wieseck. Die Nachfrage nach dem Dienst der derzeit 15 Ehrenamtlichen sei derzeit noch gering, erzählt Carolin Kalbhenn. "Viele ältere Menschen rufen an und sagen uns, dass sie es nett finden, dass wir das anbieten, dass sie aber weiterhin selbst einkaufen gehen", berichtet die Pfarrerin. Es gebe allerdings auch Anrufer, die sich melden, um für die kommende Zeit vorzubeugen. "In zwei Wochen kann die Sache ganz anders aussehen. Deshalb nehmen wir weiterhin Freiwillige auf", betont Kalbhenn. Wer Kontakt aufnehmen möchte, erreicht Silvia Weingarten im Sekretariat der Gesamtkirchengemeinde dienstags, donnerstags und freitags von 8.30 Uhr bis 12 Uhr sowie mittwochs von 14 Uhr bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 0641/9502083. Im Internet sind unter www.evangelisch-giessen-nord.de weitere Informationen zu finden.

"GIESSEN HILFT" Um sie zu bündeln und auf ihrer Internetseite zu kommunizieren, sucht die Stadt Hilfsangebote, die auf einen direkten Kontakt zwischen Helfer und Geholfenem verzichten. Wer sein Angebot veröffentlichen möchte, erreicht die Stadt unter der Mailadresse soziales@giessen.de. Der Telefonkontakt ist unter 0641/306-2062 möglich. Benötigt werden folgende Informationen: Wer bietet was wo an? Wer ist Zielgruppe und wie werden die Hilfsbedürftigen erreicht? Kontaktdaten für Hilfesuchende und Hilfeanbietende sind ebenso gefragt wie Kontakte für einen E-Mail-Verteiler der Stadt. Eine weitere wichtige Frage für die Meldung: "Mit welchen Maßnahmen stellen Sie sicher, dass der persönliche Kontakt vermieden und die Ansteckungsgefahr minimiert werden?" (olz)

Zu den Unterstützern der Nordstadt-Initiative gehört das Team des "Lieblingsmensch" um Ela Cetin-Honca. "Wir bereiten Abendbrote vor, die im Stadtteil kostenlos verteilt werden", sagt Cetin-Honca. Brot und Brötchen habe die Gaststätte bislang eingekauft, um sie mit Aufschnitt aus dem eigenen Laden zu belegen. "Wir sind aber gerade dabei, Bäckereien und Lebensmittelläden in der Umgebung anzufragen, ob sie nicht Brot, Brötchen und auch andere Lebensmittel übrig haben", führt Cetin-Honca aus. Die Resonanz darauf sei sehr gut, die Unterstützung laufe langsam aber stetig an. "Wir spenden zehn Essen am Tag für Leute in der Nordstadt", sagt Philipp Kübler vom "Gutburgerlich". Man wolle dieses Engagement aber ausweiten, auch weil die Aktion "Essen für jemand anderen", bei der Kunden 4,50 Euro Kosten für ein zusätzliches Essen für jemand anderen zahlen, funktioniert. "Die Resonanz ist gut. Wir haben sogar immer mal wieder Leute, die gleich zehn Essen für andere auf einmal bezahlen", so Kübler. Das Restaurant sammelt diese Gelder in einem Pool und ist derzeit auf der Suche nach Abnehmern für die Essen. Das gilt auch für zehn weitere kostenlose Essen, um die "Gutburgerlich" das eigene Engagement auf 20 Speisen täglich erhöhen möchte. Diese zusätzlichen zehn selbst finanzierten Essen könnten etwa an Polizei oder auch Krankenhäuser gehen

Der Dienst des Quartiersmanagements Nördliche Weststadt geht heute an den Start, informiert Rinn. Personen ab 60 Jahren, mit Vorerkrankungen oder in Quarantäne können Einkäufe montags bis freitags zwischen 10 und 14 Uhr unter der Telefonnummer 0641/97265127 vereinbaren.