Viele Geschäfte in Gießen wieder geöffnet

Nach mehrwöchigen Schließungen kehrt das Leben unter den wachsamen Augen der Polizei zurück in die Innenstadt. Foto: Friese

GIESSEN Langsam werden die Schatten im Seltersweg kürzer. Und langsam kommt Bewegung in die Szenerie, die die Sonne am Montagmorgen bestrahlt. Denn nachdem vor einigen Wochen die meisten Geschäfte auf Gießens Einkaufsmeile und ihren Nebenlagen schließen mussten, gelten seit Montag die Lockerungen für den Einzelhandel. Und auch wenn das Bild längst noch nicht das ist, was man aus den Tagen vor der Corona-Krise aus der Innenstadt kennt, so zieht es am Wochenanfang doch einige Leute zu den Geschäften, für die die bekannten Sicherheits- und Abstandsregeln gelten. Schutzmasken, die Bundes- und Landesregierung in der letzten Woche empfohlen haben, sind nur wenige zu sehen. "Es ist für uns als Stadt natürlich wichtig, dass die Innenstadt wieder belebt wird und dass es weiter geht", sagt Bürgermeister Peter Neidel. Die aktuellen Lockerungen bezeichnet er als den Versuch, das Wirtschaftsleben wieder hochzufahren und gleichzeitig beim Gesundheitsschutz nicht nachzulassen.

"Einbahnstraße"

Noch ist es still bei "Punkt und Strich" am Kirchenplatz. Die Ladentür ist weit geöffnet, aber ein Schild verweist potenzielle Kunden auf den Nebeneingang in der Schlossgasse. Das hat einen Grund: Um die Sicherheitsregeln zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus umzusetzen, hat die Papeterie in dem Laden eine "Einbahnstraße" mit Abstandshinweisen umgesetzt. Kunden werden vom Seiteneingang so durch den Laden geführt, dass sie anderen nicht begegnen können. "Wir haben in der Zwischenzeit ganz hart gearbeitet. Wir haben renoviert und ganz viele Sachen, die wir immer schon mal machen wollten, gemacht", erzählt Mit-Inhaber Arno Jung mit Blick auf die nun beendete, rund einmonatige Schließung. Die Belegschaft sei in der Zeit sehr zusammengewachsen, und nun sei man natürlich sehr gespannt, wie die Verbraucher mit der aktuellen Situation umgehen. "Wir haben nur noch eine Kasse und Plexiglasscheiben zur Abwendung von Tröpfcheninfektion eingebaut", erläutert Jung das Sicherheitskonzept in dem Geschäft. Zudem habe man eine Toilette zur Kundentoilette mit Desinfektionsstation umfunktioniert und insgesamt ein Hygienekonzept erarbeitet, das nun umgesetzt werde. Dazu gehöre auch, dass die Mitarbeiter mit Mundschutz arbeiten, sobald Kunden im Laden sind. "Ich freue mich riesig, dass wir wieder auf haben dürfen", betont Dennis Eberl, Geschäftsleiter von "Köhler". Auf die auf 800 Quadratmeter begrenzte Fläche im Laden dürften gemäß Abstandsregeln nur 40 Leute. Um dies sicherzustellen, teilt das Modegeschäft am Eingang Holzchips an jeden Kunden aus. "Sind diese aufgebraucht und 40 Leute im Laden, dann werden die Türen geschlossen", führt der Geschäftsleiter aus. Erst wenn ein Kunde das Geschäft verlasse, dürfe ein neuer es betreten. Alle Chips würden regelmäßig desinfiziert. Schilder und Markierungen sorgten für weitere Sicherheit, ebenso wie Plexiglas für den Schutz der Mitarbeiter.

Am Wochenende hat die Landesregierung die Regelungen zur Geschäftsgröße insoweit angepasst, dass größere Läden öffnen dürfen, wenn sie ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter reduzieren, und "zwar so, dass die Abtrennung unmissverständlich und klar ist und auch durgesetzt wird", teilt das Landeswirtschaftsministerium mit. Konkret wirkt sich das etwa auf die heimische Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof aus, die seit Montag wieder geöffnet hat. "Wir freuen uns auf unsere Kundinnen und Kunden und haben für sie eine tolle Auswahl an Artikeln aus allen Sortimentsbereichen zusammengestellt", berichtet Filialgeschäftsführer Lothar Schmidt. Sicheres Einkaufen sei auf den Großflächen der Warenhäuser besonders gut möglich. "Wir halten alle Hygieneanforderungen genauestens ein und hoffen daher bald unser Haus wieder vollständig zu öffnen, um mit unserem kompletten Sortiment noch besser für unsere Kundinnen und Kunden da zu sein", resümiert Schmidt. Geschlossen bleibt dagegen die Buchhandlung "Miss Marple´s" in der Bahnhofstraße. "Mit Rücksicht auf unsere älteren Kunden und Kundinnen und auch zu unserem eigenen Schutz (das Team von Miss Marple´s gehört ebenfalls zur Risikogruppe) bleibt unsere Buchhandlung auch weiterhin geschlossen. Diese Maßnahme gilt vorerst bis einschließlich 4. Mai. Danach werden wir aufgrund der dann aktuellen Entwicklung neu entscheiden", informiert Inhaberin Birgit Hohmann. Allerdings bietet der Laden Kunden die Möglichkeit, per Mail zu bestellen und sich die Bücher liefern zu lassen.

Internetportal

Händler und Kunden seien in der aktuellen Situation gefordert, unterstreicht der Bürgermeister. "Man sollte sich überlegen, den Einkauf noch gezielter vorzunehmen und dann Platz zu machen für andere Kunden", so Neidel. Besonders wichtig sei ihm zudem der Hinweis, dass die App und die Internetseite heimatschatz-giessen.de weiterhin bestehen. Dies sei eine gute Alternative für all die, die noch nicht wieder in die Geschäfte gehen wollten. Das, was man seit Jahren versuche, sei in der Krise ausbaufähig gelungen: ein gemeinsames Internetportal der Einzelhändler zu schaffen, freut sich Heinz-Jörg Ebert, Vorsitzender des BID Seltersweg.