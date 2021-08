Viele kritische Stimmen zum Anbau des LLG in Gießen

So wird der Anblick vonseiten der Anwohner im unteren Tulpenweg sein. Foto: Schäfer

GIESSEN - Fast zwei Dutzend Anwohner waren der Einladung der Stadt gefolgt und verliehen ihrer Verärgerung ob des geplanten Erweiterungsbaus eines Schulgebäudes auf dem Areal des Landgraf-Ludwigs-Gymasiums (LLG) "direkt vor ihrer Nase" Ausdruck. Es fielen Argumente wie Wertverlust ihres Hauses, Verschattung, Wegfall von Bäumen, Baulärm und danach Schülerlärm, weitere Parkraumverknappung durch eine wachsende Anzahl der Autos durch zehn Prozent zusätzliche Lehrkräfte. Ins Spiel gebracht wurde eine vorgeschlagene Umfrage bei den Schülern, ob sie diesen geplanten Umbau "überhaupt wollten". Dazu Schulrektorin Antje Mühlhans: "Ich brauche keine Umfrage zu machen, wenn ich eine absolute Notlage habe." Dem Argument "Schulen in Gießen werden attraktiver gemacht, die im Umland sterben" entgegnete sie, dass noch vor einigen Jahren 60 Prozent der Schüler am LLG aus dem Umland gekommen wären. "Heute haben wir das umgekehrt, fast zwei Drittel Stadtkinder."

"Absolute Notlage"

Bereits im Frühsommer war von unmittelbar benachbarten Bewohnern mit Argusaugen wahrgenommen worden, dass auf der Grünfläche neben dem Schulsportplatz ein Ortstermin mit Architekten sowie Behörden- und Schulvertretern stattgefunden hatte. Mit ihrer Vermutung, dass da Ausschau nach einem Bauplatz gehalten wurde, lagen die Anwohner richtig.

Nun sollten die örtlichen Gegebenheiten, Rahmenbedingungen und Bedarfe den Anwohnern geschildert werden. Nachdem der Magistrat seine Zustimmung gegeben hatte, war der Bauantrag zu dem Anbau eingereicht worden. Bedenken der Nachbarn sollten mit der Informationsveranstaltung zerstreut werden. Stadträtin und Dezernentin Astrid Eibelshäuser erläuterte, wieso es für das Vorhaben keine Alternative gebe. Durch die Umstellung von G8 auf G9 gebe es künftig am LLG einen Schuljahrgang mit fünf Klassen mehr. Die benachbarte Georg-Büchner-Schule benötige dringend die von der LLG bisher benutzten drei Klassenräume sowie den einen Gruppenraum. Das Gymnasium weise immer wieder eine hohe Nachfrage von Schülern auf. In den vergangenen Jahren habe es jeweils zwischen 170 und 200 Anmeldungen gegeben, von denen jeweils nur 150 berücksichtigt werden konnten. "Wir haben hier eine Fünfzügigkeit festgelegt und wollen auch dabei bleiben." Neue Schulen im Außenbereich zu bauen, käme nicht infrage. "Wir verdichten hier und versuchen, dabei zu kompensieren, ökologischen Ausgleich zu schaffen."

Das LLG ist 416 Jahre alt und damit zweitältestes Gymnasium Hessens. Mühlhans wies darauf hin, dass früher zwölf bis 16 Schüler in einer Klasse gesessen hätten. "Jetzt sind es 28." Alle Räume der LLG, auch die im Keller, würden genutzt, sodass "wir gar nichts mehr unterstellen können". Während in ihrer Schule 28 Personen auf 39 Qua-dratmeter unterrichtet würden, habe ein normaler Klassenraum heute 60. Veränderte Lehrformen, durch die der Frontalunterricht an Bedeutung verliere, erforderten allein durch eine andere Tischanordnung mehr Klassenraumfläche.

Architektin Katharina Rinn erläuterte den Bauplan. Der Neubau werde an Haus B angrenzen. Laut Bauantrag wird damit das Haus B, das sich im Norden des Schulgeländes befindet, in westlicher Richtung um 21,03 Meter verlängert. Die Tiefe des Gebäudes soll 16,17 Meter betragen. Statt vier Geschosse wie das Haus B wird es nur drei Stockwerke aufweisen. Und anstatt einer in Klassenräumen normalen Raumhöhe von drei Metern wird diese nur 2,70 Meter betragen. Pro Stockwerk wird es drei Klassenräume plus Toilettenanlage geben; insgesamt also Räume für neun Klassen. Davon entfallen fünf auf die zusätzliche Jahrgangsstufe durch Rückkehr zu G9 und vier auf die wegfallenden in der Georg-Büchner-Schule. Barrierefrei wird das neue Gebäude durch eine integrierte Aufzugsanlage. Fertiggestellt sein soll es im nächsten Sommer.

Da der Planung sehr große und schützenswerte Bäume zum Opfer fallen, darunter zwei alte Eichen, wird als Ausgleich in ökologischer Bauweise mit Holz gebaut, so Rinn. Diese wird derzeit auch bei der Aufstockung des Hauses A für eine Mediathek und Bibliothek realisiert. Um den Baulärm zeitlich zu verkürzen, werde in Holzmodulweise gebaut. Für die wegfallenden Bäume und verringerte Grünfläche werde als Ausgleich das Regenwasser der mit dem Anbau versiegelten Fläche nicht in den Abwasserkanal geleitet, sondern eine Versickerungsmöglichkeit geschaffen. Der Haupteingang des Gebäudes liegt zum Schulhof hin. Alle Mindestabstände zu Nachbarbebauungen seien berücksichtigt. Aus Brandschutzgründen könne man das Gebäude nicht weiter weg von den Häusern im Tulpenweg Richtung Sporthalle verschieben. Dabei wurde erwähnt, dass geplant ist, eine zweite Schulsporthalle zu errichten. Diese solle, unmittelbar an die bisherige angrenzend, auf der östlichen Seite errichtet werden. Die Pläne des Anbaus können im Rathaus eingesehen und Einwände dagegen erhoben werden.