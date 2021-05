"Viele neue Fragen" zu Jahresabschlüssen in Gießen

In einer Sondersitzung befasst sich der Haupt- und Finanzausschuss kommende Woche mit den Revisionsberichten. Archivfoto: Möller

GIESSEN - Die Debatte um die Revisionsberichte zu den städtischen Jahresabschlüssen 2017 und 2018 ist vertagt. Mit den Stimmen von "Gießener Linke", SPD, Grünen und Freien Wählern hat der neukonstituierte Haupt- und Finanzausschuss für eine Sondersitzung in der kommenden Woche votiert. "Wir wollen in diesem Punkt eine vollständige und lückenlose Aufklärung der Vorwürfe gegen den Magistrat", sagte Fraktionsvorsitzender Alexander Wright von den Grünen. Angesichts der Komplexität der bestehenden Tagesordnung und der Fülle der vorliegenden Fragen sah er am Dienstag die Gefahr, dass man nicht richtig in die Diskussion werde einsteigen können. Nicht durchsetzen mit seinem Vorschlag konnte sich Gigg+Volt-Fraktionsvorsitzender Lutz Hiestermann. Er hatte beantragt, das beauftragte externe Gutachten, das gemäß Ausschreibungstext am 30. Juni fertig sein soll, abzuwarten und dann in die Debatte einzubeziehen. "Wir halten das für ein wesentliches Element der Beurteilung. Es ist wichtig, dass das Gutachten einfließt", erklärte Hiestermann.

Bereits am Nachmittag hatte Gigg+Volt in einer Pressemitteilung auf die Bedeutung des Gutachtens hingewiesen. Mehr noch: "Der konkrete Ausschreibungstext und die Vergabe der Leistungen werfen viele neue Fragen auf und ergänzen die Reihe der Ungereimtheiten des Magistrats im Zusammenhang mit den Revisionsberichten 2017 und 2018", so Hiestermann. So falle neben der "außergewöhnlich kurzen Ausschreibungsfrist von acht Tagen" zum Beispiel auf, dass es - anders als es die Stadt gegenüber der Presse kommuniziert habe - sich nicht um zukünftige Prozesse und Abläufe handele, sondern um eine Beurteilung von Vorgängen rund um den Revisionsbericht 2018. "Und ebenso interessant ist die Feststellung, dass eine Ausschreibung derartiger Leistungen schon viele Wochen vor der Vorlage des Revisionsberichtes 2018 in Angriff genommen wurde", erläutert Hiestermann. "Sowohl Grüne als auch die SPD haben für die Legislaturperiode einen neuen, wertschätzenden und transparenten Stil versprochen. Im Zusammenhang mit den Vorgängen rund um den Revisionsbericht 2018 wird vom Magistrat aber immer noch der alte Stil exemplarisch vorgelebt", ergänzt Stadtverordneter Frank Schuchard von Gigg+Volt.

Im Text der Ausschreibung des externen Gutachters vom 11. Januar, die dem Anzeiger vorliegt, heißt es in der Rubrik Leistungsbeschreibung: "Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 sollen einzelne Prüfungspunkte der internen Revision im Bereich des Jugendamtes von einem externen Prüfungsunternehmen verifiziert werden." Zu den schwerpunktmäßigen Aufgaben zähle unter anderem die "Auswertung der Entwürfe der Prüfungsfeststellungen des Revisionsamtes" sowie "Durchsicht und Abgleich vorgenommener Abrechnungen unter Berücksichtigung bestehender gesetzlicher und vertraglicher Regelungen sowie der Rechtsprechung". Auch die "Analyse und Bewertung des Bearbeitungsprozesses sowie die sachliche und buchhalterische Abwicklung zur Verifizierung und Feststellung der Plausibilität der zugrunde liegenden Forderungen, Abschlagsvereinbarungen sowie Abrechnungen mit weiteren Organisationen/Institutionen" zählen laut Ausschreibung zu den Aufgaben des Externen. Bezeichnet ist der Auftrag in der Ausschreibung als "Überprüfung von buchhalterischen Einzelvorgängen sowie in diesem Zusammenhang stehenden organisatorischen Bearbeitungsprozessen im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 der Stadt Gießen."

Auf Nachfrage des Anzeigers vom 7. Mai antwortet Magistratssprecherin Claudia Boje hingegen, dass es sich beim beauftragten Prüfer und den Revisionsberichten um zwei voneinander getrennt zu betrachtende Dinge handele. "Die Beauftragung des Gutachters, die zwar im sachlichen Zusammenhang mit den von der Revision kritisierten Abläufen im Jugendamt steht, hat aber nichts mit den Ergebnissen der Prüfberichte beziehungsweise deren Behandlung in Magistrat und Stadtverordnetenversammlung zu tun." Die für das Jugendamt zuständige Dezernentin, Stadträtin Gerda Weigel-Greilich (Grüne), habe den Auftrag am 1. April erteilt und, so Boje, als Teil des Magistrats gehandelt. Auf Nachfrage, wer in der Magistratssitzung am 26. April über die Beauftragung des Gutachters informiert hat, antwortet die Sprecherin drei Tage später: "Wer informiert hat, spielt keine Rolle. Der Magistrat tagt nicht öffentlich." Einblick in den Vertrag mit dem Gutachter unter den Aspekten von Konditionen und Leistungsspektrum gewährt die Stadt dieser Zeitung nicht. Im Zusammenhang mit den Revisionsberichten liegen bereits mehrere Eingaben bei der Kommunalaufsicht des Regierungspräsidiums Gießen vor.