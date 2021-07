"Vielfalt hier ist wunderbar": Neues Institut in Gießen

Die Ministerinnen Priska Hinz (l.) und Angela Dorn enthüllen voller Stolz das Logo des neuen Instituts, HLNUG-Präsident Thomas Schmid applaudiert. Foto: Friese

GIESSEN - Das hätte Prof. Lore Steubing (1922-2012), einer der Pionierinnen der ökologischen Forschung in Deutschland, sicherlich gut gefallen. Seit Mittwoch trägt das neu gegründete Institut für Naturschutz und Biodiversität in Hessen offiziell ihren Namen. Und ist noch dazu passend zu ihrem Lebenslauf in Gießen angesiedelt, wo Steubing an der Justus-Liebig-Universität lange Jahre als Direktorin des Instituts für Pflanzenökologie wirkte, als eine der ersten Professorinnen an der JLU überhaupt. Der Standort der neuen Einrichtung befindet sich zwar im Gießener Europaviertel, doch die wissenschaftlichen Partner, die sich dafür zusammengeschlossen haben und es finanzieren, sind über das gesamte Hessenland verstreut. Im Einzelnen sind das die Universitäten Gießen, Marburg, Frankfurt/Main, Darmstadt und Kassel sowie die Hochschule Geisenheim, die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung und das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG).

Kompetenzen bündeln

Diese Auflistung lässt schon erahnen, um was es hier geht: Die Bündelung von Kompetenzen, um in puncto Biodiversitätsforschung sowie Umwelt-, Natur- und Artenschutz noch enger zusammenarbeiten zu können. "Die Corona-Krise der letzten eineinhalb Jahre hat dafür gesorgt, dass diese Themen ein wenig aus dem Blick der Öffentlichkeit entschwunden sind", beklagte Umweltministerin Priska Hinz und meinte damit auch den Klimawandel. Doch je mehr Zeit vergehe, in der nichts geschehe, umso weniger bleibe, "diese großen Fragen" anzugehen und dringend notwendige Lösungen zu finden, machte sie deutlich. Gerade die Politik benötige Antworten, "um auf Grundlage der Wissenschaften Entscheidungen zu treffen", betonte Wissenschaftsministerin Angela Dorn, welche die Tafel mit dem Logo des Lore-Steubing-Instituts (LSI) gemeinsam mit Priska Hinz im Beisein von mehreren Dutzend Vertretern der beteiligten Einrichtungen enthüllte.

Was manchen Außenstehenden überraschen mag, "waren nicht alle bei jedem Gespräch sofort begeistert" von der Idee zur Institutsgründung, berichtete Prof. Joybrato Mukherjee. Ohne dass der JLU-Präsident dabei Details "aus dem Nähkästchen" ausplauderte. Doch ließ er durchblicken, dass es seit den ersten Überlegungen vor circa fünf Jahren kein leichtes Unterfangen war, alle nun Beteiligten unter einen Hut zu kriegen und von der Kooperation zu überzeugen. Umso froher zeigte sich Mukherjee, "nach der langen Vorgeschichte" jetzt so weit gekommen zu sein. Dass alle diesen Schritt "mit dem eigenen Geld tun, zeigt, dass jetzt alle auf einer Linie sind", resümierte der Unipräsident. Die Kosten halten sich für jeden Partner im Übrigen in Grenzen, denn in die Büros im Europaviertel wird nur die Geschäftsstelle des LSI einziehen. Alle hier kooperierenden Forschungseinrichtungen bleiben an ihren bisherigen Standorten.

Promotionsplattform

Darüber hinaus sei eine Promotionsplattform zu hessenweiten Forschungsprojekten im Natur- und Artenschutz geplant, kündigte Prof. Thomas Schmid, Präsident des HLNUG, an. Auch das hätte sicher das Wohlwollen von Lore Steubing gefunden, lag ihr doch die Förderung des Nachwuchses besonders am Herzen. Wie ebenso der wissenschaftliche Austausch: So hatte sie 1970 nach der Neugründung eines botanischen Instituts mit ökologischer Ausrichtung Fachvertreter aus dem gesamten deutschsprachigen Raum nach Gießen gerufen, um die Gründung einer wissenschaftlichen Gesellschaft vorzubereiten und die Umweltforschung stärker zu fördern. Daraus erwuchs ein Jahr später die Gesellschaft für Ökologie (GfÖ), die heute die weltweit drittgrößte Vereinigung ihrer Art ist.

Letztlich sei das neue Institut "mehr als die Summe seiner Teile", betonte Angela Dorn. "Die Vielfalt, die hier eingebunden wird, ist wunderbar." Tatsächlich sei das LSI "mit einer solchen Bündelung an Kompetenzen in Deutschland einzigartig", unterstrich Thomas Schmid. "Es ist das erste Institut seiner Art." Priska Hinz erhofft sich für die Zukunft aus den Forschungserkenntnissen unter anderem "gute Sachargumente und Praxisbeispiele, die zeigen, dass es auch anders geht", so etwa beim Miteinander von Landwirtschaft und Natur. Speziell der Artenschwund "verläuft oft still", ohne dass die breite Öffentlichkeit davon Notiz nehme, sagte Hinz. Mehr als für Tiere gelte das noch für Pflanzen und das Leben in Gewässern. "Uns stehen zwei große Herausforderungen bevor: die Überwindung der Klimakrise und der Erhalt der Biodiversität", brachte es die Ministerin auf den Punkt.

Auch ein direkter Nachfahre Lore Steubings, ihr Neffe Dr. Jost Haneke, wohnte der Zeremonie bei. Der Geologe war eigens aus Rheinland-Pfalz angereist und erzählte im Gespräch mit dieser Zeitung, früher sogar mit seiner Tante beruflich bei Forschungsprojekten zusammengearbeitet zu haben, so etwa bei der Untersuchung der Schwermetallbelastung in ehemaligen Bergbaugebieten. Ein Thema, das ebenfalls gut ins Portfolio des neuen Instituts passen würde.