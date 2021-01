Vielfältige Unterstützung fürs Gründen an JLU Gießen

An der JLU will das ECM-Team in den kommenden zwei Jahren an die bisherigen Erfolge anknüpfen. Foto: Archiv

GIESSEN - Die Gründungskultur hat sich an der Justus-Liebig-Universität (JLU) positiv entwickelt. Daran hat das Entrepreneurship Cluster Mittelhessen (ECM) einen maßgeblichen Anteil. Mit seinem breiten Angebot sensibilisiert, mobilisiert und qualifiziert das Team unter der Direktion von Prof. Monika Schuhmacher (Professorin für Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Technologie-, Innovations- und Gründungsmanagement am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften) Hochschulangehörige aus verschiedenen Fachgebieten zum Gründen. Groß ist daher die Freude, dass das Land Hessen zum Jahresende die geleistete Arbeit des ECM belohnt und dem JLU-Gründungszentrum für weitere anderthalb Jahre rund 121 700 Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur Verfügung stellt. Damit verlängert sich der Projektzeitraum auf dreieinhalb Jahre bis zum 1. Juli 2022, teilt die Hochschule nun mit.

Dank der Weiterführung der Finanzierung wird das ECM neue Co-Working-Plätze in den eigenen Räumlichkeiten am Ludwigsplatz 13 anbieten. Diese sollen Hochschulangehörigen vorbehalten sein, die sich in der Gründungsphase befinden. Zudem werden die "Idea Sessions" als neues Veranstaltungsformat etabliert. Die ersten "Idea Sessions" fanden im Dezember 2020 als Alternative zum JLU-Ideenwettbewerb "Idea Slam" statt, der Corona-bedingt ausfiel.

Beim ersten Durchlauf hatten sich 13 Teams aus fünf Fachbereichen der JLU auf sechs zu vergebene Sessions beworben. Die Teams erhielten die Möglichkeit, ihr Geschäftsmodell vor dem ECM-Team sowie ECM-Mentoren zu "pitchen", um professionelles Feedback zu erhalten, sowie die Gelegenheit, sich zu vernetzen. Ein zusätzlicher Erfolg: Im Nachgang erhielt die Idee "PROMBYX" eine Förderung in Höhe von 3000 Euro.

An Erfolge anknüpfen

In den kommenden zwei Jahren will das ECM-Team an die bisherigen Erfolge anknüpfen. Die Bilanz der ersten Förderperiode kann sich sehen lassen: Seit dem Projektstart Anfang 2019 führte ECM-Geschäftsführer Tristan Herbold mehr als 100 Beratungen mit Gründungsinteressierten durch. Zehn Projekte mündeten in eine Neugründung, darunter das Sporttechnologie-Unternehmen Cognilize und das Tech-Start-up istari.AI.

Im Jahr 2019 hatte das ECM zudem erfolgreich den Ideenwettbewerb "Idea Slam" organisiert, bei dem zehn Geschäftsvorhaben vor Jury und Publikum gegeneinander antraten. Die erste Ausgabe zählte 26 Einreichungen aus sechs Fachbereichen und fand Ende Mai vor mehr als 250 Besucherinnen und Besuchern in der Aula des Unihauptgebäudes statt. Das Team Plasma Panel konnte als Erstplatzierte später auch beim Start-up Weekend Mittelhessen und im Hessen Ideen-Wettbewerb überzeugen, wo sie jeweils den zweiten Platz belegten. Im Jahr 2020 gehörten SWAP, AquA und Plasma Panel zu den Hessen-Ideen-Stipendiaten.

Das ECM hat sein Qualifizierungsprogramm systematisch ausgebaut, etwa im Rahmen von Seminaren zum Erwerb außerfachlicher Kompetenzen für JLU-Studierende. Unternehmen waren eingebunden, um das Thema Existenzgründung anwendungsbezogen abzubilden: von der ersten Idee über einen Geschäftsplan bis hin zum Gespräch mit potenziellen Kapitalgeberinnen und Kapitalgebern. Darüber hinaus startete ein Mentoring-Programm, heißt es weiter.

Wertvolles Praxiswissen vermittelt das ECM in Workshops, etwa zum Thema "Rapid Prototyping", in Gastvorträgen und anderen Events, beispielsweise beim Gründerstammtisch Gießen. Weitere Veranstaltungen unter der Verantwortung von ECM-Projektmanagerin Sarah Krecker sollen auch künftig zum Kennenlernen, Austauschen und Inspirieren dienen.