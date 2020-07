Vielseitige Ausbildung bei der Stadt Gießen durchlaufen

Gratulation: Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz, Lisa Sophie Tatzber, Lisa Kring, Tim David Langsdorf, Henry Görzen, Mike Engler, Jochen Romisch (Personalrat), Laura Herrmann, Sabrina Pfeifer-Wieczorek (Leiterin des Haupt- und Personalamtes) und Stefanie Köhler (Ausbildungsleiterin, von links). (Foto: Stadt Gießen)

GIESSEN - (red). Oberbürgermeisterin Grabe-Bolz überreichte kürzlich den neuen Nachwuchskräften der Stadt ihre Berufsabschlusszeugnisse. Sie wurden als Verwaltungsfachangestellte sowie als Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste ausgebildet. Zusätzlich zu diesen beiden Ausbildungsberufen wurden noch Nachwuchskräfte in den Ausbildungsberufen Vermessungstechniker, Fachinformatiker sowie Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice ausgebildet. Aufgrund der Corona-Krise fanden die Abschlussprüfungen bei diesen Ausbildungsberufen jedoch später statt, sodass die Prüfungsergebnisse hier noch nicht vorliegen.

Die Oberbürgermeisterin freute sich besonders, dass die Auszubildenden auch unter „Corona-Bedingungen“ ihre Prüfung erfolgreich absolviert haben. Neben den Glückwünschen zur bestandenen Ausbildung wünschte sie den jungen Mitarbeitern viel Erfolg und einen guten Einstand bei ihren neuen Aufgaben. Die Oberbürgermeisterin wies besonders darauf hin, dass die Nachwuchskräfte gebraucht werden und deshalb die Ausbildung der jungen Menschen eine der wichtigen Aufgaben der Stadtverwaltung sei. Die Auszubildenden der Stadt Gießen haben eine vielseitige und abwechslungsreiche Ausbildung durchlaufen, ihr Einsatz erfolgte in unterschiedlichen Ämtern im Rathaus und in den Außenstellen. Darüber hinaus waren sie an verschiedenen Projekten beteiligt, wie dem Zeitungsprojekt und der Ausbildungsmesse und haben für ihre persönliche und soziale Weiterentwicklung an unterschiedlichen Inhouse-Schulungen teilgenommen.

Im August beginnen in der Stadtverwaltung wieder 24 junge Menschen in ganz unterschiedlichen Ausbildungsberufen ihre Ausbildung – mehr als zuvor. Die Gesamtzahl aller Ausbildungsstellen erhöht sich damit von 51 Ausbildungsstellen auf 65 Plätze. Damit möchte die Stadt ihren Beitrag zur Behebung des Fachkräftemangels leisten und gerade jetzt, da durch die Corona-Pandemie Befürchtungen bestehen, dass Ausbildungsstellen gestrichen werden, mit gutem Beispiel vorangehen und auch mehr jungen Menschen einen guten Start in die berufliche Zukunft geben, sagte die Oberbürgermeisterin.

Die Nachwuchskräfte starten ihre Ausbildung in der Verwaltung, im Vermessungsamt, im Stadtreinigungs- und Fuhramt, in der Stadtbibliothek, im Gartenamt sowie bei den Mittelhessischen Wasserbetrieben.

Um den Nachwuchs der Stadtverwaltung zu sichern, wurde das Ausbildungsangebot auch erweitert. Erstmalig werden auch Gärtner in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau, ein Forstwirt sowie ein Bau- und Landmaschinenmechatroniker ausgebildet. Zusätzlich bietet die Stadtverwaltung für vier angehende Erzieher als einer der ersten Träger im Landkreis Gießen die praxisintegrierte vergütete Ausbildung zum Erzieher an.

Für das kommende Jahr 2021 wird das Bewerbungsportal Mitte August freigeschaltet. Bewerbungen für die verschiedenen Ausbildungsberufe können online eingereicht werden.