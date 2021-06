Vier Mal Note 1,0 an Gießener Herderschule

Die Besten: Marjan Ghods, Lilly Teßmer, Anabel Beckert und Lea Hofmann (von links) schlossen ihr Abi mit 1,0 ab. Foto: Hopper

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - "Vor wenigen Wochen wäre diese Feier nicht möglich gewesen." Treffender hätte Schulleiter Stefan Tross die Umstände vor Veranstaltungsbeginn wohl nicht zusammenfassen können. Mit der Herderschule verabschiedete am Samstagvormittag die erste Gießener Schule ihre diesjährigen Abiturienten. Dass die Verabschiedung der 124 Absolventen trotz der hohen Teilnehmerzahl wie im vergangenen Jahr in der Kongresshalle stattfinden konnte, lag an einer Genehmigung des Gesundheitsamtes.

Maskenpflicht, monatelange Aufteilung der Lerngruppen und teils komplizierte Bedingungen bei den zurückliegenden Abiturprüfungen. Gleich zu Beginn der Veranstaltung ließ Tross die letzten Schulmonate der frischgebackenen Absolventen noch einmal in Schnellform Revue passieren. Obwohl sie als Abschlussjahrgang verhältnismäßig viel Präsenzunterricht hatten, sei ihr Weg zum Abitur aufgrund der Corona-Pandemie von "kontinuierlicher Unsicherheit" begleitet gewesen. Dem "sehr guten Gesamtergebnis" von 2,18 zollte der Schulleiter daher großen Respekt. Jenseits der schulischen Resultate ging es ihm in seiner einführenden Ansprache vor allem um die schwierigen sozialen Umstände, mit denen die Abiturienten in den vergangenen Monaten zu kämpfen hatten. "Hier wurde Ihnen viel - ich bin der Meinung, zu viel - genommen", erklärte Tross.

Dass sie sich am Samstag immerhin gebührend von ihrer Schulzeit verabschieden konnten, ist der positiven Entwicklung der letzten Wochen geschuldet. Da in Innenräumen aktuell grundsätzlich nur Feiern mit maximal 100 Personen erlaubt sind, musste die Abschlussfeier genau wie im vergangenen Jahr vom Gesundheitsamt genehmigt werden. Voraussetzung dafür war unter den derzeit geltenden Auflagen ein funktionierendes Hygienekonzept, dessen Ausarbeitung mit großem organisatorischem Aufwand verbunden war. "Es war insgesamt ein 14-seitiger Antrag", verriet Tross.

In der Umsetzung schlug sich das für die Anwesenden in einer Maskenpflicht und einem akribischen Sitzplan nieder. Zwischen zwei Teilnehmern wurden konsequent zwei Stühle Platz gelassen. Selbst das Betreten und Verlassen des Veranstaltungssaals war genauestens koordiniert und in verschiedene Gruppen eingeteilt. Wie schon im vergangenen Jahr fanden sich nur die Abiturienten, einige Lehrkräfte und das nötige Veranstaltungspersonal in der Kongresshalle ein. Eltern und Freunde waren erneut online per Livestream zugeschaltet. Wer teilnehmen wollte, musste außerdem einen negativen Schnelltest oder einen Impf- bzw. Genesungsnachweis vorweisen. "Das ganze Drumherum ist bis ins Detail mit dem Gesundheitsamt abgesprochen", erklärte Tross.

Preise gab es in diesem Jahr für den Landessieg im "Bundeswettbewerb Geschichte", CertiLingua-Schüler und von den Fachgesellschaften der MINT-Fächer. Einige Abiturienten, von denen Lehrerin Inge Reich explizit die beiden Schulsprecher Marc-Luca Metsch und Cyrill Schacht sowie Leonard Jung hervorhob, wurden außerdem für ihr besonderes schulisches Engagement ausgezeichnet. Die Traumnote 1,0 ergatterten Anabel Beckert, Marjan Ghods, Lea Hofmann und Lilly Teßmer.

Kurz bevor die Feier, die musikalisch von Tom Feldrappe und Julia Schwarz begleitet wurde und nach knapp zweieinhalb Stunden endete, überreichten Tross und Oberstufenleiter Seibel feierlich die Abiturzeugnisse. Die Abiturienten wurden dafür in die verschiedenen Tutorengruppen unterteilt und in entsprechendem Abstand auf der Bühne verteilt. Endgültig voneinander verabschieden mussten sie sich aber ohnehin noch nicht. In seiner abschließenden Rede lud Absolvent Cyrill Schacht für die kommende Woche auf den Schiffenberg ein, wo eine provisorische Abschlussfeier stattfinden soll. "Natürlich unter Einhaltung der Auflagen."