Vier Mitarbeiter blicken auf je 30 Dienstjahre zurück

GIESSEN - (red). Das St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung gratuliert vier Mitarbeitern, die im Oktober auf 30 Dienstjahre zurückblicken können. Geschäftsführer Andreas Leipert und die gesamte Krankenhausleitung bedanken sich für die langjährige Treue. Kerstin Hassenpflug aus Gießen ist als Masseurin und medizinische Bademeisterin in der Physiotherapie tätig. Cornelia Kornmann-Beil aus Wettenberg-Wißmar ist als Krankenschwester in der Fachabteilung Geriatrie beschäftigt. Thorsten Langer arbeitet als Küchenleiter. Seine Laufbahn im Krankenhaus begann der Solmser als Koch. Christine Schmidt-Lewandowsky ist Krankenschwester auf der unfallchirurgischen Station 3a. Ihre Ausbildung zur Krankenschwester absolvierte die Schottenerin an der Krankenpflegeschule.