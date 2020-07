Vierfache Uroma hat viel Lebenslust

Helga Seelbach mit ihren beiden Urenkeln Mio und Noam. Foto: Berger

Giessen (red). Helga Seelbach, geborene Schwarz, wird heute 90 Jahre alt. Ihre Eltern Liesel Schwarz und der Gartenarchitekt Eberhard Schwarz betrieben eine Gärtnerei im Alten Steinbacher Weg. Geboren wird sie am Kugelberg.

Nach Realschulabschluss an der Ricarda-Huch-Schule absolviert sie in Eltville ihre Ausbildung als Gärtnerin. 1951 lernt sie auf einer Tanzveranstaltung in Bad Nauheim ihren späteren Mann Karlernst Seelbach kennen. Er ist Juniorchef des Gardinen- und Teppichhauses "Gebrüder Seelbach" am Marktplatz. Die beiden heiraten im April 1952. Sohn und eine Tochter ergänzen die Familie. 1986 geben Seelbachs das Geschäft auf und reisen viel in den Mittelmeerraum, oft in die Türkei. Helga Seelbachs geliebter Mann stirbt vor 22 Jahren. Trotz diesem schmerzlichen Einschnitt bleibt sie aktiv, geht zu Vorträgen, singt im Kirchenchor und spielt im Flötenkreis der Wicherngemeinde. Mit ihrer optimistischen Einstellung hat sie noch viel Energie und Lebenslust. Ihre beiden jüngeren Schwestern trifft sie regelmäßig. Sie ist vierfache Großmutter und vierfache Uroma.

Die Jubilarin liest täglich die Lokalzeitung, hält Telefon- und Briefkontakte und dreht allmorgendlich eine Runde an der frischen Luft. Zum heutigen Ehrentag, der im kleinen Familienkreis gefeiert wird, sind auch zwei ihrer Urenkel aus Stockholm angereist, die mit der Oma gerne "den Runden" feiern.