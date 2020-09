Vierter Landessieg in Folge für Café Geißner aus Gießen

Anika Konrad ist Landessiegerin der Nachwuchs-Konditoren. Foto: Café Geißner

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (jmo). Erst im August hat das Gießener Traditionscafé Geißner eine bittere Nachricht erhalten: Die Konditoren-Weltmeisterschaft in Taiwan, für die sich Gesellin Lisa Kreckel als Bundessiegerin qualifiziert hatte, ist aufgrund der Corona-Pandemie endgültig abgesagt worden. Während ein Nachholtermin noch in der Schwebe ist, gibt es im Café Geißner bereits jetzt wieder Grund zur Freude. Mit Anika Konrad konnte sich zum vierten Mal in Folge eine Auszubildende des Betriebs den ersten Platz beim Landesentscheid der Konditoren sichern. Nun steht im November die Teilnahme am Bundeswettbewerb in Koblenz an.

Passend zu dem Thema "Zirkus" galt es beim Landesentscheid in Wetzlar drei Sorten Pralinen, drei Desserts, eine Formtorte mit Zuckeraufsatz sowie insgesamt vier modellierte Figuren zu kreieren. Als besonderen Hingucker hatte sich Anika Konrad für einen aus erhitzter Zuckermasse geblasenen Elefanten entschieden. Zur Fertigstellung der süßen Leckereien blieben unter Wettbewerbsbedingungen nur sechs Stunden Zeit. Vorausgegangen waren vier Wochen "intensive Vorbereitung" in der Backstube im heimischen Betrieb. "Die Messlatte war sehr hoch, da wir in den vergangenen drei Jahren gewonnen haben", sagt Konditormeister Arnd Fischer über die Trainingszeit. Und die Übungseinheiten haben sich offenbar gelohnt: Wie ihre Vorgänger wird Anika Konrad das Café Geißner nun auch beim Bundesentscheid repräsentieren. Ihr Chef sieht in der Technik der 22-jährigen Biebertalerin "perfekte Voraussetzungen": "Sie arbeitet sehr sauber und bleibt auch in Stresssituationen gelassen." Da Prüfungen an der Tagesordnung stünden, werde in der Backstube ohnehin "immer geübt". Inzwischen habe sich daher "genug Erfahrung und Fachpersonal" angesammelt. Neben den Vorbereitungen zum Bundesentscheid finden in den kommenden vier Monaten auch Meister- und Gesellenprüfungen statt. "Und dann wird es wieder stressig, weil Weihnachten vor der Tür steht", fasst Arnd Fischer das Pensum zusammen. "Es muss einfach klappen", sagt der Café Geißner-Chef, der bei dem Bundeswettbewerb vor 30 Jahren selbst ganz oben auf dem Siegertreppchen stand.