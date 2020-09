Vikarsausbildung soll flexibler werden

Jetzt teilen:

Herborn (epd). Der neue Direktor des Theologischen Seminars Herborn, Stefan Claaß, hat eine Überarbeitung der Vikarsausbildung in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) angekündigt. Die Ausbildung der beiden Kurse im Jahr mit je 14 bis 20 angehenden Pfarrerinnen und Pfarrern werde flexibler gestaltet, sagte Claaß dem Evangelischen Pressedienst (epd). Der Professor für Homiletik und Liturgik hat Anfang Mai die Leitung des Seminars im Schloss Herborn von Peter Scherle übernommen, der Anfang September in den Ruhestand trat. Scherle wird am 25. September offiziell verabschiedet.

Homeoffice

Die Umbrüche in der Arbeitswelt schlagen sich nach den Worten von Claaß auch in der Vikarsausbildung nieder. Künftig sollen Teile der Ausbildung stärker regional in Teams erfolgen oder im Homeoffice. Kürzere Seminarphasen und Arbeitsmöglichkeiten zu Hause sollen die Familienfreundlichkeit steigern. Außerdem sollen die Ausbildungsfächer stärker interdisziplinär miteinander verwoben werden. Die Lehrstelle von Scherle in den Fächern Kirchentheorie und Kybernetik hat Anfang September die frühere Referentin für Theologische Ausbildung in der Kirchenverwaltung der EKHN, Rebecca Müller, übernommen.

Teamarbeit im Pfarramt

Als ein wichtiges Ziel der Ausbildung in Zukunft nannte Claaß die stärkere Vorbereitung der Theologinnen und Theologen auf eine Teamarbeit im Pfarramt. Der Nachwuchs an Vikarinnen und Vikaren sei in den vergangenen Jahren relativ konstant gewesen. Anders als im vergangenen Jahrhundert, als fast ausschließlich junge Theologinnen und Theologen von der Universität in die Ausbildung kamen, halte der Trend zu bereits berufserfahrenen Vikarinnen und Vikaren an. "Der Zugang zum Pfarramt über alternative Wege wird immer bedeutsamer", sagte der Direktor. Immer mehr Hochschulen böten Studiengänge in Theologie für Berufstätige oder als Zweitstudium an. Neben den schon etablierten Angeboten der Universitäten Marburg und Heidelberg gebe es jüngere etwa in Wuppertal, Greifswald und die Kooperation zwischen Mainz und Frankfurt am Main.