Virologe der JLU Gießen appelliert: "Lassen Sie sich impfen!"

GIESSEN - Noch gibt es viele Unsicherheiten und Bedenken, sodass manche Menschen zögern, an den Corona-Impfungen teilzunehmen. Deswegen lud die Lebenshilfe ihr Personal zu einer "IMPFormation" ein, an der rund 70 Beschäftigte digital teilnahmen. Als Experte gewann die Lebenshilfe den Virologen Prof. Dr. Friedemann Weber von der JLU Gießen, der - ebenfalls online zugeschaltet - eine Einführung in das Thema gab und anschließend alle Fragen beantwortete. Trotz des ungewohnten Formats entspann sich eine sehr lebendige Diskussion. Die Moderation übernahm Banu Kamaran-Kornberger von der Koordinationsstelle Migration und Behinderung, die auch die Idee zu dieser Veranstaltung hatte. "Ich bin sehr froh, dass die Veranstaltung so positiv aufgenommen wurde und wir mit diesem Angebot seriös über das Thema Impfen gegen das Corona-Virus aufklären konnten. Das ist nicht zuletzt auf den wissenschaftlichen und trotzdem lockeren, sehr menschlichen Input von Prof. Dr. Weber zurückzuführen", resümiert Dirk Oßwald, Vorstand der Lebenshilfe Gießen. "Lassen Sie sich impfen. Das ist der beste Weg, um dieses Virus loszuwerden" - mit diesen Worten verabschiedete sich der Gießener Virologe von seiner Zuhörerschaft. Die Aufzeichnung ist ab sofort für alle Interessierten auf dem Youtube-Kanal der Lebenshilfe Gießen abrufbar.

Eine Folgeveranstaltung, die sich speziell an Menschen mit Behinderung und deren Angehörige richtet, findet am 11. März statt. Ebenfalls eingeladen sind die Mitglieder des Vereins. Als Expertin steht dann die Betriebsärztin Dr. Sabine Sicha für Fragen zur Verfügung. Der neue Impf-Koordinator der Lebenshilfe Gießen, René Seipp, gibt Auskunft über organisatorische Fragen. Aktuell wird mit einem Start der Impfungen für die Mitarbeitenden im März, spätestens im April gerechnet.