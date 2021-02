Virtuelle Ausbildungsmesse der IHK Gießen-Friedberg

Vom Fahrer bis zum Informatiker: Viele Ausbildungen bietet Ille Papier-Service GmbH an. Foto: Ille/IHK

GIESSEN - "Mach doch, worauf Du Lust hast" ist das Motto der virtuellen Ausbildungsmesse, die im Oktober des letzten Jahres an den Start gegangen ist und den alljährlich stattfindenden "Berufswegekompass" vorerst ersetzen soll. Hiermit beschreitet die IHK Gießen-Friedberg neue Wege, um auch in Zeiten von Corona einem drohenden Fachkräftemangel effektiv vorzubeugen. Ziel ist es, ausbildungswillige junge Menschen und Unternehmen zusammenzubringen, und das 24 Stunden am Tag. Die bisherige Resonanz der teilnehmenden Unternehmen ist durchweg positiv.

"Bereits Anfang Februar hatten wir schon 450 Klicks", freut sich Dirk Thomas, Ausbildungsleiter der Erich Carlé GmbH. Das Unternehmen mit Hauptsitz in der Gießener Karl-Glöckner-Straße und Standorten in Hungen und Kriftel nimmt bereits seit einigen Jahren am "Berufswegekompass" der IHK Gießen-Friedberg teil. "Es wird von Jahr zu Jahr schwieriger, qualifizierte Auszubildende zu finden", erklärt Thomas. Durch die Teilnahme an der virtuellen Messe hoffe man, geeignetes Personal zu finden. "In der heutigen Zeit ist es wichtig, sich sichtbar zu machen", weiß er. Der Bedachungsgroßhändler bildet sowohl im Bereich Großhandels- und Büromanagement als auch im Bereich Lagerlogistik aus und ist immer auf der Suche nach jungen Leuten, die dynamisch und offen sind.

Um Auszubildende direkt ansprechen zu können und den Bekanntheitsgrad des Unternehmens gerade bei jungen Leuten zu erhöhen, hat Ille Papier-Service GmbH mit Sitz in Altenstadt sich für eine Teilnahme an der virtuellen Messe entschieden und hofft, durch die große Reichweite der Messe viele potenzielle Auszubildende zu erreichen. Auf dem "Berufswegekompass" der IHK, an dem das Unternehmen bereits seit vielen Jahren teilnimmt, habe man bisher nur positive Erfahrungen gemacht. "Alle wichtigen Informationen über unser Unternehmen und die Berufe, in denen wir ausbilden, lassen sich auf unserem virtuellen Messestand schnell finden", unterstreicht Ille. Welche Voraussetzung man für den jeweiligen Beruf mitbringen muss, werden ebenso beantwortet wie Fragen nach Dauer der Ausbildung oder Verdienstmöglichkeiten. Ille Papier-Service bildet Servicefahrer ebenso wie Industriekaufleute, Groß- und Außenhandelskaufleute, Fachlageristen, Fachkräfte für Lagerlogistik sowie Fachinformatiker für Systemintegration aus. Auch ein duales Studium ist möglich. Ille ist ein dynamisches Familienunternehmen mit mittlerweile 29 Service-Niederlassungen in ganz Europa. 1965 als Spezialist für Weißwäsche- und Aussteuerwaren von Helmtraud und Wilhelm Blatz gegründet, entwickelte sich Ille sukzessive zum professionellen Handtuchautomaten-Service für Gastronomen und den öffentlichen Bedarf.

"Wir brauchen engagierte und selbstständig denkende junge Leute, die gemeinsam mit den erfahreneren Kollegen den Unternehmenserfolg mitgestalten.", sagt Brigitte Bieber, Geschäftsführerin der Bieber + Marburg GmbH. Aus diesem Grund beteiligt sich das Unternehmen auch an der virtuellen Messe. Gesucht werden Auszubildende in den Berufsbildern Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement, Kaufleute für Digitalisierungsmanagement, Fachlageristen, Fachkräfte für Lagerlogistik sowie Berufskraftfahrer. Darüber hinaus bietet Bieber + Marburg zwei duale Studiengänge, Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Handel (B.A.) und Wirtschaftsinformatik in der Studienrichtung Application Management (B.S.) an. Ähnlich wie auf der Präsenzmesse erklären unter anderem Auszubildende und junge Fachkräfte des Unternehmens, warum sie sich für eine Ausbildung bei Bieber + Marburg entschieden haben. "In der Branche kommt immer etwas Abwechslung und Neues auf mich zu", begründet beispielsweise ein Auszubildender zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel seine Entscheidung. Die 1899 gegründete Bieber + Marburg GmbH ist ein traditionsreiches, mittelständisches Familienunternehmen. Vom Standort Gießen aus liefert das Unternehmen neben einem kompletten Stahlsortiment auch eine breite Palette an Röhren. Am Standort Bischoffen befindet sich das Lager für Bauprodukte.

Über 500 Klicks

"Da aktuell keine Ausbildungsmessen stattfinden, haben wir uns für eine Teilnahme an der virtuellen Messe entschieden", sagt Manuel Bonn, Personalsachbearbeiter bei Abicor Binzel in Buseck. Mit Erfolg - Stand Februar hat das Unternehmen bereits über 500 Klicks zu verzeichnen. Und: "In diesem Jahr konnten wir alle unsere Ausbildungsplätze besetzen", freut sich Bonn. Abicor Binzel bildet neben Industriekaufleuten auch Industriemechaniker, Zerspanungsmechaniker und Fachinformatiker aus. Bei der Gestaltung des virtuellen Messestandes wurde durch das Einspielen von Videos ein Hauptaugenmerk auf Lebendigkeit gelegt. "Unser Ziel ist es, junge Leute für unser Unternehmen zu begeistern."

Die Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG unter der Dachmarke Abicor Binzel ist ein international führender Spezialist und Technologieentwickler für Schweiß- und Schneidtechnik. Das Unternehmen zählt 1200 Mitarbeiter und verfügt über 30 internationale Niederlassungen sowie eigene Produktionsstätten in sechs Ländern.

Jungen Menschen und Schulabgängern das Unternehmen vorstellen und für seine Ausbildungsberufe begeistern - das möchte die Neils und Kraft GmbH & Co. KG. Gesucht werden Auszubildende in den Berufen Automobilkaufmann/-frau, Kfz-Mechatroniker/-in Pkw, Kfz-Mechatroniker/-in Nutzfahrzeugtechnik sowie Fachkräfte für Lagerlogistik. "Wir sind mit der bisherigen Resonanz sehr zufrieden und gehen davon aus, dass wir über die virtuelle Messe Bewerbungen erhalten werden", erklärt der kaufmännische Leiter Stefan Bußmann. Für das Unternehmen ist es die erste Teilnahme an einer Ausbildungsmesse der IHK Gießen-Friedberg.

Neils und Kraft ist autorisierter Mercedes-Benz- und smart-Vertragshändler der Mercedes-Benz AG. Derzeit arbeiten 250 Mitarbeiter(innen) an den Standorten Gießen, Lützellinden, Hungen und Wetzlar für das vor über 90 Jahren gegründete Unternehmen.