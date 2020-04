Virtuelle Dinosauriersuche

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Die Gießen Marketing GmbH hat sich für die aktuelle Situation Angebote ausgedacht, die zu Hause Abwechslung bieten. Mit den Dinosauriern Gießmo und Gießela wurden zwei kindgerechte Charaktere geschaffen, mit denen Kinder auf eine virtuelle Entdeckungsreise durch Gießen gehen und altersgerechte Rätsel und Kurzgeschichten lösen können. Auf der Facebook-Seite „Gießen Entdecken“ wird jeden Samstag ein Bild veröffentlicht, das die beiden Dinosaurier an einem Ort in Gießen zeigt. Innerhalb 24 Stunden gilt es nun, die Lösung in den Kommentaren zu posten. Nach der Auflösung am Sonntag findet man auf www.giessen-entdecken.de das Abenteuer von Gießmo & Gießela zum Nachlesen.