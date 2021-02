Michael Franz

GIESSEN/MARBURG - (red). Vom Arbeitsalltag in der Kinder- und Jugendpsychiatrie bis zur Digitalisierung in der forensisch-psychiatrischen Behandlung: spannende Praxiseinblicke hat die virtuelle Fach- und Karrieremesse „Like Psychiatrie“ geboten. Die Klinikverbünde Vitos, kbo und LVR organisierten sie jetzt gemeinsam zum zweiten Mal.

An zwei Messetagen besuchten mehr als 1700 Personen die Internetseite www.like-psychiatrie.de. Sie kamen, um den fachlichen Austausch zu suchen und sich über berufliche Perspektiven in der Psychiatrie zu informieren. Unter den Besuchern waren 300 Beschäftigte der Klinikverbünde, die das Angebot als Fortbildung nutzten. Die Messe richtete sich an Ärzte, Pflegende, Studierende, Auszubildende sowie Therapeuten. Die Teilnahme war kostenlos, der Zugang flexibel über Desktop, Tablet oder Smartphone möglich.

An virtuellen Messeständen stellten die Einrichtungen der drei Klinikverbünde ihre Arbeit vor. Dabei präsentierten sie auch ihre aktuellen Stellenanzeigen. Und die Nachfrage war enorm: Die Veranstalter registrierten an den beiden Messetagen in Summe mehr als 5000 Kontakte. Die Besucher informierten sich, traten mit dem Standpersonal per Chat in den Austausch und nutzten die Möglichkeit zur direkten Bewerbung. Die erfreuliche Bilanz: Noch während der Messe gingen 25 Bewerbungen ein. Im Mittelpunkt der „Like Psychiatrie“ standen Vorträge, die in drei Auditorien zu sehen waren. Dafür hatten die Klinikverbünde 36 Videos aufgezeichnet, die an den Messetagen zeitversetzt ausgespielt wurden. Im Durchschnitt sah sich jeder Besucher mehr als vier Vorträge an.

Besonders groß war das Interesse am Vortrag von Prof. Michael Franz, Ärztlicher Direktor des Vitos Klinikums Gießen-Marburg. Er referierte zum Thema „Albtraum ohne Ende? Wie Traumata das Gehirn verändern und ihre moderne Therapie“. Mehr als 400 Personen sahen den Vortrag und nutzten im Anschluss die Möglichkeit, im Live-Chat in die Diskussion einzusteigen. „Die enorme und vor allem positive Resonanz hat mich sehr gefreut. Einige Besucher hatten konkrete Fragen zur Therapie, andere fragten an, ob sie den Vortrag für ihre Assistenten-Weiterbildung nutzen können.“, bilanziert Franz. In den 36 Referenten-Chats wurden fast 8000 Teilnehmer gezählt. Die Internetseite www.like-psychiatrie.de bleibt bis zum 7. März online. Alle 36 Vorträge können abgerufen werden. Und auch die an den Messeständen präsentierten Infos sind weiter verfügbar. Foto: Vitos Gießen-Marburg