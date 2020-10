Virtuelle Fördermittelsprechstunde

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Viele engagierte Bürger haben Ideen für ihren Verein, ihre Stadt oder Gemeinde. Oft schafft man es, institutionelle Partner mit ins Boot zu holen. Das alleine reicht aber nicht immer aus, damit aus der Idee auch Wirklichkeit wird. Dafür gibt es zahlreiche Programme der Europäischen Union, des Bundes oder des Landes Hessen. Das Europe-Direct-Informationszentrum (EDIC) Gießen hat deswegen nun zum zweiten Mal eine gemeinsame Fördermittelsprechstunde mit der Akademie für den ländlichen Raum (ALR) Hessen durchgeführt. Mehr als 20 Teilnehmer wählten sich in die Online-Konferenz ein. Der Regionalbeauftragte der hessischen Landesregierung für den ländlichen Raum in Mittelhessen Thomas Zebunke und EDIC-Leiter Michael Schär versuchten einen Pfad durch den Dschungel an Fördermöglichkeiten zu geben. Egal, ob es dabei um die Digitalisierung und Modernisierung von Heimatmuseen geht oder um die Unterstützung der Jugend- und Partnerschaftsarbeit.

„Europa bietet beispielsweise viele attraktive Angebote für zivilgesellschaftliches Engagement“, erklärt Michael Schär. „Junge Menschen, die mal eine Erfahrung im europäischen Ausland machen wollen, sind gut beraten, sich über ‚Jugend in Aktion‘, ‚DiscoverEU‘ oder das ‚Europäische Solidaritätskorps‘ zu informieren.“ Die EU bietet noch mehr: „LEADER“ zur Entwicklung des ländlichen Raums, „EU-Life“ für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen, „CreativeEurope“ für Kunst- und Kulturprojekte oder „Europe für Bürgerinnen und Bürger“ für Bürgerbegegnungen.

Den Fokus auf die Fördermöglichkeiten in der „Hessischen Offensive für den ländlichen Raum“ legt Thomas Zebunke: „Seit rund zweieinhalb Jahren unterstützen wir Regionalbeauftragte in ganz Hessen die Städte und Gemeinden, aber auch Vereine, Projektgruppen und Einzelpersonen.“ Dieses bundesweit einheitliche Serviceangebot umfasst Instrumente aus allen Ressorts der Landesregierung. Das reicht von der Dorfmoderation zur Vorbereitung von Projekten der Daseinsvorsorge, der Integration und der Ausweitung des ehrenamtlichen Engagements bis hin zur Schwimmbadsanierung über das Programm SWIM. Schlagworte wie Digitalisierung oder Mobilität werden durch Programme wie die „Digitale Dorflinde“, „Digi-Guides“, „Ehrenamt digitalisiert“ oder „Hessen Büros“ oder Bürgerbusse mit Leben gefüllt.