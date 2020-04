Virtuelle Vespa-Treffen

Der virtuelle Stammtisch beim Vespa Club findet regelmäßig statt. (Foto: Jung)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - „In fünf Minuten geht es los“, schreibt Sven Flohr auf Telegram in die Gruppe des Vespa Clubs Gießen und lädt damit zum Stammtisch der Rollerfahrer ein. Der findet nicht – wie in normalen Zeiten – in dem Stammlokal „Zur guten Quelle“ in der Grünberger Straße statt, sondern ein Teil der Vespisti treffen sich am Handy, am Tablet oder dem heimischen PC zu Hause, wenn es mittwochs um 20 Uhr losgeht.

Das Clubleben ist trotz der vielen Beschränkungen nicht zum Erliegen gekommen und besteht weiterhin virtuell. Und das ist gut so, wie die beteiligten Mitglieder übereinstimmend feststellen. Über Skype unterhalten sich die Kultrollerfahrer und –fahrerinnen nicht nur über ihre geliebten Zweiräder. Die bleiben in diesen Zeiten allerdings in ihren Garagen und Abstellplätzen, werden poliert und gewartet für die kommende Ausfahrt, die aber erst nach den Lockerungen beim Kontaktverbot terminiert werden wird. Für Dietmar Brandherm, der im westfälischen Münster lebt, ist die Corona-Pandemie jetzt eine Gelegenheit, an den regelmäßigen Stammtischen vom Vespa-Club, rund 220 Kilometer von ihm entfernt, teilzunehmen und sich mit den anderen Mitgliedern per Kamera und Mikrofon auszutauschen. Ungewöhnlich ist es schon, an einem Stammtisch mit Kopfhörer teilzunehmen, aber die Technik erfordert es nun mal. Gewöhnungsbedürftig ist es für alle Beteiligten, sich per Skype zu unterhalten, sein Gegenüber mittels Internetverbindung anzusprechen, unterschiedlich sind die Qualitäten in Bild und Ton und manchmal werden die Verbindungen unterbrochen.

Dietmar Brandherm nimmt einen Schluck von seinem selbst gebrauten Bier, hört den Gießener Vespa-Kollegen interessiert zu und schildert ein Stück von Corona-Zeiten in seiner Wohnstadt Münster. Mit seiner X8 400 war er nachmittags 60 Kilometer im Münsterland unterwegs, wo Fahrräder schon immer eine dominierende Rolle einnehmen. Der Humor kommt nicht zu kurz bei den virtuellen Treffen vor den Bildschirmen. Gelächter ist zu hören, als Thomas Brandherm erzählt, wie mickrig seine Sechs-Volt-Beleuchtung an der Vespa Sprint die Fahrbahn erhellt. „Wenn Du in den Tunnel fährst, musst Du runterschalten und Gas geben“, schildert er sein Erlebnis von der Fahrt durch die Alpen. Auf diese Weise erhöht sich die Drehzahl und die Glühbirne wird dadurch heller. Darüber kann Seven Flohr nur lachen, der mit einer tollen Ausleuchtung vor seiner GTS 300 Super Sport im auffälligen Orange, der Dunkelheit den Kampf ansagt.

„Die Veranstaltungen für 2020 und die folgenden verschieben sich alle um ein Jahr“, gibt der Vorsitzende bekannt und schaut in traurige Gesichter. „Ich war erst skeptisch“, resümiert Barbara Keden zur Skyperei, „aber geht cool und war toll“. Während der Videoübertragung lässt sie im Hintergrund eine Diaschau von Vespa-Aktivitäten der vergangenen Jahre ablaufen und gibt Erläuterungen dazu. „Bis zum nächsten Mal“, verabschiedet sie sich, denn der Wecker klingelt früh, auch wenn sich jetzt das normale Leben etwas anders zeigt. Auch Frank Fischer drückt den Knopf, um die Unterhaltung zu beenden, nicht allerdings, um vorher allen „Eine gute Nacht“ zu wünschen. Um sich die Zeit zu vertreiben, würfeln die Mitglieder außerhalb des Stammtisches in diesen Tagen auf dem Bildschirm, schicken sich per Telegram Fotos von den Reparaturen und fordern untereinander Tipps bei Mängeln an. „Wo gibt es die beste Batterie, an was erkenne ich den Defekt am Kerzenstecker?“ und Fragen rund um den Kabelbaum beim Oldtimer kommen zur Sprache. „Langeweile kommt bei uns keine auf“, ist sich Vespa Club-Vorsitzender Thomas Brandherm sicher. Den Gastwirt des Clublokals lassen die Clubmitglieder auch in schlechten Zeiten nicht im Stich: Sie bestellen das Essen telefonisch und holen es ab. Sven Flohr zählt wieder die Stunden, bis er vor dem Bildschirm sitzen und mit seinen Vespa-Kollegen plaudern kann. Zu Hause aus dem Wohnzimmer und mit allen Annehmlichkeiten. Der junge Mann kann es allerdings – so wie viele seiner Mitstreiter bei den Vespa-Freunden – kaum noch erwarten, sich wieder in der Grünberger Straße zu treffen, eine große Pizza Toscana und eine Cola zu bestellen und einfach wieder mittendrin unter gleichgesinnten Menschen zu sitzen.