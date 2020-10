Virtueller Flug über den Campus der JLU Gießen

Das waren noch Zeiten: Der "Markt der Möglichkeiten" war viele Jahre lang ein analoger Anziehungspunkt für Erstsemester der JLU. Archivfoto: Pfeiffer

GIESSEN - Mit mulmigem Gefühl dürften etliche Erstsemester dem ersehnten Beginn ihres Studiums entgegenblicken. Denn angesichts der rasant ansteigenden Infektionszahlen mit Covid-19 muss das erhoffte persönliche Kennenlernen der Kommilitonen womöglich auf unbestimmte Zeit verschoben werden. "Dass unsere Planungen unter Vorbehalt stehen, muss ich wohl nicht mehr sagen", betont Prof. Verena Dolle am Mittwochmorgen im Senat der Justus-Liebig-Universität (JLU). "Präsenzangebote können nur unter den gebotenen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden", so die Vizepräsidentin für Studium und Lehre. Doch trotz der dadurch eingeschränkten Raumkapazitäten streben die Verantwortlichen der Hochschule an, dass Anfänger ein "Campussemester" erleben. "Sie sollen ein Universitätsgefühl und ein Fachgefühl entwickeln können."

Die Einführungswoche startet am kommenden Montag indes digital. Und dafür hat sich die Zentrale Studienberatung (ZSB) allerhand attraktive Formate ausgedacht. Ein Cyber-Flug über die in der Stadt verstreuten JLU-Institute gehört ebenso dazu wie Video-Campus-Führungen mit Rückfragemöglichkeiten und ein Besuch des "virtuellen Hauptgebäudes". Die Info-Points der ZSB, des Akademischen Auslandsamtes sowie der seit Jahren übliche analoge "Markt der Möglichkeiten" sind dort für die jungen Leute dann nur einen Klick entfernt. Das gilt auch für die traditionelle Begrüßung der neuen Mitglieder der JLU-Familie durch Unipräsident Joybrato Mukherjee. Zudem zählen Live-Events" zum Angebot, die vom Akademischen Auslandsamt, dem Präsidialbüro sowie der ZSB zu bestimmten Zeiten gestreamt werden: Infobörsen, Vorträge oder Willkommenstreffen. Verknüpft sind all diese Offerten mit den verschiedenen Fachbereichen, die ihrerseits die "Erstis" mit wissenswerten Details versorgen möchten. Pünktlich nachzulesen sind all diese Anstrengungen auf der JLU-Homepage.

Begehrte Stipendien

Unglücklich ist allerdings, dass gerade in der heißen Phase vor dem Startschuss die Studierenden-Hotline "Call Justus" schwerer als sonst üblich zu erreichen ist. Auf Nachfrage eines studentischen Senatsmitgliedes schildert Verena Dolle, dass es "aufgrund eines hohen Krankheitsstandes" tatsächlich zu längeren Wartezeiten komme. Darauf werden Anrufer auf der Website auch bereits hingewiesen.

Noch existieren keine verlässlichen Zahlen, wie viele junge Frauen und Männer sich für die JLU als künftige Alma Mater entschieden haben. Doch Mukherjee ist zuversichtlich, "dass wir uns am Ende des Zulassungsverfahrens bei den Erstsemestern etwa in der Größenordnung des Vorjahres bewegen werden". Zur Erinnerung: Im Herbst 2019 haben sich rund 6500 Anfänger an der Gießener Universität eingeschrieben. Die positive Prognose führt Mukherjee vor allem auf die Attraktivität und die Qualität der Studiengänge zurück. Hinzu kommt aber wohl auch, dass viele Abiturienten angesichts der Pandemie geplante Auslandsaufenthalte zurückstellen mussten.

Das betrifft ebenfalls ausländische Hochschüler, die sich für einen akademischen Besuch in Gießen entschieden hatten. Aber immerhin nehmen rund 500 Austauschstudierende an dem virtuellen Programm der JLU teil. Dieses international ausgerichtete Online-Lehrangebot umfasst rund 60 Veranstaltungen aus fast allen Fachbereichen auf Bachelor- und Masterebene und wendet sich an Studierende aller Partneruniversitäten der JLU.

Großes Interesse besteht außerdem an den Deutschlandstipendien, die nun bereits zum zehnten Mal ausgeschrieben wurden. Begabte und leistungsstarke Studierende an bundesdeutschen Hochschulen werden mit einem Stipendium in Höhe von 300 Euro monatlich gefördert. Die eine Hälfte des Stipendiums spenden Privatpersonen (etwa Alumni), Vereine, Stiftungen oder Unternehmen. Die andere Hälfte stellt der Bund zur Verfügung. Insgesamt 462 Hochschüler haben sich darum beworben, berichtet Vizepräsidentin Dolle. "Das sind fast doppelt so viele wie im vergangenen Jahr." Das könnte durchaus ein Beleg dafür sein, dass viele Studierende durch Corona und den damit verbundenen Verlust von Nebenjobs in eine finanzielle Schieflage gekommen sind. "Wir konnten 56 Stipendien vergeben." Das wiederum sind acht mehr als im Wintersemester 2019/2020.

"Vertrauliche Unterlagen"

Uneinigkeit herrscht übrigens gleich zu Beginn der Zusammenkunft des Hochschulgremiums in der Uniaula. Der Tagesordnungspunkt "Entwicklung der Universitätsmedizin im Lichte des neuen Asklepios/Rhön Joint Venture" ist nämlich für den nicht-öffentlichen Teil vorgesehen. Prof. Renate Deinzer stellt jedoch den Antrag, darüber öffentlich zu diskutieren. Da den Senatoren dafür zuvor "vertrauliche Unterlagen" zugänglich gemacht wurden, spricht sich erst Mukherjee und sogleich auch Prof. Cora Dietl gegen dieses Ansinnen aus. Mit acht zu sechs Stimmen - bei einer Enthaltung - wird der Antrag schließlich abgelehnt. Es ist aber durchaus wahrscheinlich, dass dieses Thema, das auch Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung in und um Gießen haben könnte, für Gesprächsstoff in der Öffentlichkeit sorgen und sich die Universität an einem solchen Diskurs sicherlich auch beteiligen wird.