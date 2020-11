Virtueller Gründerstammtisch

Jetzt teilen:

GIESSEN - Am Mittwoch, 11. November, findet der nächste virtuelle Gründerstammtisch statt. Der Gründerstammtisch ist eine Initiative des Technologie- und Innovationszentrums Gießen, der Wirtschaftsförderungen von Landkreis und Stadt Gießen, des Entrepreneurship-Clusters Mittelhessen (ECM), der IHK Gießen-Friedberg sowie des Vereins "Region Gießener Land". Er richtet sich an alle Jungunternehmer und Gründungsinteressierte. Ab 19 Uhr berichtet die in Marburg lebende Ruth Warwai von ihren Erfahrungen auf dem Weg zum Entrepreneur. Sie gründeten 2017 zusammen mit ihrem Mann Waldemar die Raincloud & Sage GbR. Dies ermöglicht ihnen seither, von Schäfern Wolle abzukaufen, sie in einer nahegelegenen Spinnerei zu Strickwolle weiterzuverarbeiten und schlussendlich zu verkaufen. Anmeldung per E-Mail an Sarah Krecker (sarah.krecker@wirtschaft.uni-giessen.de ist erforderlich.