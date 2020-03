Virtueller Plattenladen für die Gießens Musikszene

Eine breite stilistische Auswahl hat der neue virtuelle Plattenladen im Programm, mit dem Peter Herrmann in Zeiten ausgefallener Auftrittsmöglichkeiten die lokale Musikszene unterstützen will. Foto: Studio Kirchberg

giessen/LOLLAR (bj). Angesichts der Corona-Krise muss auch die lokale Musikszene in den nächsten Wochen und Monaten mit dem Schlimmsten rechnen. Viele der Künstler haben sich über Jahre hinweg eine Existenz als Freiberufler oder Soloselbständige aufgebaut. Sie sind Profimusiker, Komponisten, Produzenten oder betreiben Tonstudios. Und doch reichen die Rücklagen in vielen Fällen nur noch für wenige Wochen. Gleichzeitig wächst die Sorge, dass sich die Arbeitsbedingungen nach Corona verschlechtern könnten. Denn auch die Konzertveranstalter und Clubs kämpfen ums Überleben. Wie laut einer von der Bundesregierung gestern veröffentlichten Studie errechnet wurde, erwarten die Analysten allein in der Musikwirtschaft bis zu 5,1 Milliarden Euro Einbußen, was 59 Prozent des jährlichen Umsatzes bedeuten würde.

Der Lollarer Musiker, Komponist und Tonstudio-Betreiber Peter Herrmann startet angesichts dieser deprimierenden Aussichten heute das Internetportal "Plattenladen-giessen.de". Dort werden ausschließlich CDs von Künstlern aus Gießen und Umgebung angeboten. Wer die Musiker unterstützen will, kann dort ab sofort deren Alben kaufen. Alle Exemplare kosten 15 Euro. Zudem gibt es Überraschungspakete: Eine Zehn-CD-Box wird für 100 Euro verschickt. Damit hilft man den Kreativen aus der Region und vielleicht entdeckt der ein oder andere Hörer dabei auch eine Perle, die er bis jetzt noch nicht kannte, hofft er.

Das Projekt war die Idee seiner Frau Jacqueline, erzählt der Musiker. Sie hatte gerade in nur vier Tagen einen Online-Shop für ihren Stoffladen "Hilde braucht Stoff" gebaut, der wie sein Tonstudio auf dem Lollarer Kirchberg beheimatet ist. Auch sie ist auf die Einnahmen aus dem Laden angewiesen und hat derzeit kein Einkommen. Vor ein paar Tagen hat sie ihn mit einem Frühstück und der Idee für den virtuellen Plattenladen geweckt.

KONTAKT . Die CDs lokaler Musiker lassen sich im Internet über die Seite www.plattenladen-giessen.de bestellen. Ein einzelnes Album kostet 15 Euro, die Überraschungsbox mit zehn Alben wird für 100 Euro versendet. Peter Herrmann ist per Telefon unter 0151/40433879 sowie per E-Mail unter plattenladen-

giessen@web.de zu erreichen. Auf Facebook ist der virtuelle Plattenladen unter www.facebook.com/peter.herrmann.7547 zu erreichen. (bj)

Stilistisch gibt es auf der Plattform keine Vorgabe. Sie steht Bands aller Musikrichtungen offen. Wichtig war Herrmann aber, "dass das Portal zunächst dazu dient, dass Leute, die von der Musik leben müssen, dort ihre Werke anbieten können". Dauerhaft sei das Projekt nicht angelegt, "weil ja kaum noch jemand CDs kauft". Der Kauf über die Plattform sei daher eine Spendenaktion, "bei der man dann etwas in der Hand halten und vielleicht auch etwas richtig Neues entdecken kann, anstatt nur den gesponsorten Spotify-Empfehlungen zu folgen", sagt der Betreiber des Studios Kirchberg. Vielleicht bekämen viele Menschen dann Lust, wieder mal auch ein kleines Live-Konzert in der Stadt zu besuchen, wenn dies wieder möglich sein wird. "Das ist nämlich spannender, als zu Megastar-Events zu gehen."

Alle über die Internet-Plattform erhältlichen Produktionen, bislang sind es insgesamt rund 30 Titel von 25 beteiligten Interpreten, seien auf hohem künstlerischen und technischem Niveau, erklärt er. Auch wenn sich die Palette auf die Werke lokaler Künstler beschränkt, gehe es dabei keineswegs provinziell zu.

Von Afrika bis New Orleans

Da ist etwa die Band "Lasso". Ein Projekt des Gießeners Christoph Jilo ("Übermut"), der auch als Veranstalter der Reihe "Stories. Wein. Musik" bekannt ist und derzeit an einem Musical mit dem irischen Popstar Chris de Burgh im Fuldaer Schlosstheater arbeitet. Hinzu kommen etwa die "Kalahari Roses", die Peter Herrmann mit der Creme der südafrikanischen Musikszene und vielen heimischen Kollegen produziert hat.

An seinem eigenen aktuellen Werk "Samis Welt" sind unter anderem "Harry Potter"-Sprecher Rufus Beck sowie Cynthias Nickschass, Tom Liwa und der "Juli"-Drummer Marcel Römer beteiligt.

Der renommierte Gitarrist Lulo Reinhard ist als Gast bei der Jazzband "Twanx" und als Duopartner von Gerd Stein beim "Kirchberg Konzert" zu hören. Aber auch viele andere Bands sind neue, interessante Wege gegangen. Da sind "Poco Piu", die mit Harfe und Percussion wunderbare Klänge produzieren. Tess Wiley ist dabei, die in Gießen gestrandete amerikanische Sängerin mit der unverwechselbaren Stimme. Mark Gillespie, der inzwischen in Aachen lebt und immer noch unzählige Fans in Mittelhessen hat, oder der Brasilianer Dago Schelin, der auf seiner CD "Rosas Heft" deutsche Volkslieder mit brasilianischen Klängen verziert.

"Captain Overdrive", die "funkiest Rockband des Kontinents" um den Posaunisten Andreas Jamin ist mit drei CDs vertreten. "Kassadondo", "Domou Afrika" und Fallou Sy's "Afro Kunda" bringen afrikanische Elemente ins Stadtbild und "Small Easy" sind vom Flair der US-Metropole New Orleans inspiriert. Das Album "Auch eine italienische Reise" ist eine ältere Gemeinschaftsproduktion Gießener Künstler aus diversen Sparten. Darauf vertreten sind etwa Peter Schomber, Knut Eisold, Manuela Weichenrieder, Genaro Aprea, Joe Bonica und Thomas Lange. Ruhrpottdichter Werner Muths Ode an seine Lieblingsstadt Lollar ist ebenso im Plattenladen-Programm wie die irisch-deutsche Band "Celtic Fusion", an deren energiegeladene Auftritte im Irish Pub sich sicher noch viele erinnern können. Die Sängerin Al Stone, deren neues Album gerade live präsentiert werden sollte, kann nun ebenso auf Herrmanns Plattform erworben werden. Auch die Arbeiten von "Mala Isbuschka" (World), "Alles von Ed" (Rock), "The Call" (Blues) und Roberto Bates (Dance) werden auf diesem Weg erhältlich sein.