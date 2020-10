Virtueller Schüleraustausch zwischen Gießen und Windhoek

Liveschalte nach Windhoek: Koordinatorin Janina Brendel, Stadträtin Astrid Eibelshäuser, Pandu Panduleni (Monitor) die Schüler Finnigan Schäfer und Nils Gaidies sowie Lehrerin Carmen Stabel-Schläfer (von links). Foto: Friese

GIESSEN - "Was wir hier tun, hat Auswirkungen auf euch und andersrum!" Diese Erkenntnis ist eines der Resultate, die im virtuellen Austausch von Schülern der Gesamtschule Gießen-Ost (GGO) und Jugendlichen aus Namibia entstanden ist. Insgesamt 52 Jugendliche aus Gießen, Windhoek in Namibia, Daule in Ecuador und der Partnerstadt San Juan del Sur (Nicaragua) nehmen momentan an einem virtuellen Austauschprojekt der Universitätsstadt Gießen teil. Gemeinsames Ziel des Projektes unter Ausführung der Koordinationsstelle kommunale Entwicklungspolitik ist es, die UN-Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 in den globalen Austausch zu bringen.

Gesundheit und Wohlergehen, hochwertige Bildung oder auch Zugang zu sauberem Trinkwasser und Sanitäreinrichtungen sind nur drei der insgesamt 17 Ziele, die noch lange keinen globalen Standard erreicht haben. "Unser Ziel ist es, den "Eine Welt"-Gedanken zu stärken und das Kennenlernen unterschiedlicher Lebenswelten zu ermöglichen", sagt Stadträtin Astrid Eibelshäuser.

Dass das vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung finanzierte Projekt in dieser Form trotz Corona-Pandemie stattfinden kann, ist den technischen Möglichkeiten der globalen Vernetzung zu verdanken. "Eigentlich waren physische Begegnungen, Reisen und gemeinsame Veranstaltungen geplant, im März musste dann rasch umgeplant werden", berichtet Koordinatorin Janina Brendel. Seit September haben so insgesamt fünf Treffen im virtuellen Raum stattgefunden, davon zwei in den gemischten Gruppen mit den Schülern der jeweiligen Länder und eines auf Ebene der Stadtverwaltung unter Einbezug zivilgesellschaftlicher Akteure im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen der projektbegleitenden Kepol-Lenkungsgruppe.

"Nach einigen technischen Schwierigkeiten und einem Kennenlerntreffen haben wir in Kleingruppen gezielte Themen mit den Jugendlichen in Windhoek diskutieren können", erklärt Finnigan Schäfer, Schüler der Ostschule. So interessierte die deutschen Schüler beispielsweise die Präsenz von Hilfsorganisationen in Namibia. "In jeder Fußgängerzone stolpert man hier über die verschiedensten Organisationen, die Spenden sammeln", so Schäfer. "Wir wollten wissen, ob diese Hilfe in Namibia präsent ist und ankommt." Eine Frage, die nicht direkt bestätigt werden konnte, weil die Jugendlichen in Windhoek selbst wenig davon in ihrem Alltag wahrnehmen.

Voneinander lernen

Um den Jugendlichen vor Ort die Teilnahme am Projekt zu ermöglichen, wird das Angebot dort am "Institute for Democracy" angeboten. Koordinator Pandu Panduleni war dem Pressegespräch per Videochat zugeschaltet und lobte den Erfahrungsaustausch, der oft auch Gemeinsamkeiten besonders in der ganz persönlichen Bewältigung der Pandemiesituation beinhaltete. "Auch haben wir von den inoffiziellen Siedlungen erfahren, die vielerorts in Namibia entstehen," erzählt Schüler Nils Gaidies. Nicht nur in Pandemiezeiten eine sehr herausfordernde Situation für die Bewohner aufgrund mangelnder sanitärer Einrichtungen und fehlender Bildungsangebote. "Der eigene Antrieb, sich zu informieren, wird gefördert," kann Gaidies bestätigen. "Die Jugendlichen können voneinander lernen, Vorurteile abbauen und gemeinsame Lösungs- und Ansatzpunkte finden," erläutert GGO-Lehrerin Carmen Stabel-Schläfer.

Im Projektzeitraum von September 2020 bis Juni 2021 werden sich die teilnehmenden Jugendlichen in gemischten interkontinentalen Gruppen jeweils auf ein Thema verständigen und dann gemeinsam daran arbeiten. Unterstützt werden sie dabei von Experten aus Zivilgesellschaft und Stadtverwaltung aus allen involvierten Städten, deren berufliche oder ehrenamtliche Aktivitäten den 17 verschiedenen UN-Nachhaltigkeitszielen zuzuordnen sind. Sie geben in den Austausch-Treffen Input und ermöglichen allen Teilnehmenden, Fragen zu stellen.

Dabei kommt es zusätzlich zu einem Austausch der Experten, die auf gleichen Gebieten in unterschiedlichen Ländern arbeiten, was somit auch auf dieser Ebene einen Mehrwert darstellt. Auch wird an einer gemeinsamen Plattform gearbeitet, die die Ergebnisse bündelt und bereitstellt.

Aus Gießen nehmen Schüler der Klassenstufe 13 der Gesamtschule Gießen Ost und der Ricarda- Huch-Schule an dem freiwilligen Projekt teil. Etwa zwei Stunden im Monat sind für den Austausch und die Projektbesprechung geplant.