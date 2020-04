Virtueller Spendenlauf

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Die Hirntumor-Selbsthilfegruppe Mittelhessen wollte mit zehn Läufern an der Mitmachaktion „Gemeinsam stark. Laufen gegen Hirntumore“ am 26. April in Leipzig teilnehmen. „Durch Corona können wir die Hirntumorhilfe in Leipzig nicht unterstützen. Nichtsdestotrotz wollen wir laufen. Aufgrund der aktuellen Situation machen wir nun daraus einen virtuellen Spendenlauf“, sagt Alja Schilling, Gründerin der Selbsthilfegruppe Mittelhessen. Startschuss soll am Sonntag um 10 Uhr sein (Sparkasse Marburg-Biedenkopf, DE43 5335 0000 1090 0369 86, BIC HELADEF1MAR, Stichwort: Spendenlauf 2020).