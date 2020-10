VirtuellerWorkshop an der THM

Jetzt teilen:

GIESSEN - Das Kompetenzzentrum für Nanotechnik und Photonik (NanoP) der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) veranstaltete eine dreitägige Live-Video-Konferenz, bei der es um die Modellbildung mikroelektronischer Bauelemente ging. Als Workshop und Symposium bot man dieses virtuelle Format anstelle regelmäßiger internationaler Arbeitstreffen an, die wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnten. So hatte auch eine für März an der THM geplante Zusammenkunft ausfallen müssen.

Es zeigte sich, dass die Ausrichtung als Online-Meeting auch nennenswerte Vorteile gegenüber dem unmittelbaren fachlichen Austausch an einem Tagungsort haben kann. Denn insgesamt verfolgten 184 Teilnehmer aus 25 Ländern die 20 Vorträge zu Forschungsergebnissen auf dem Gebiet mikroelektronischer Bauelemente. So konnten ein weitaus größeres Auditorium und eine stärkere Resonanz im internationalen Forschungsumfeld erreicht werden als bei einem Workshop in Präsenz, teilt die Hochschule mit. Auf dem Programm stand auch ein vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gesponsertes Kolloquium, zu dem fünf international ausgewiesene "Distinguished Lecturers" Fachvorträge beisteuerten. Die durchgängige Moderation ermöglichte trotz Kommunikation auf Distanz intensive Diskussionen im Anschluss an alle Vorträge. Online konnte auch der persönliche Austausch in Kleingruppen praktiziert werden, der für das Networking zwischen den Teilnehmern bei einer solchen Veranstaltung wichtig ist. Zu diesem Zweck hatte man eigens eine "virtuelle Lobby" auf einer speziellen Plattform eingerichtet.

Die Organisation teilten sich Prof. Alexander Klös von NanoP und Prof. Mike Schwarz (THM) mit ihren Forschungspartnern Dr. Laurie Calvet (Frankreich) und Dr. Wladek Grabinski (Schweiz).