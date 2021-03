Virtuelles Liveevent der THM zum Semesterstart

Schick in Grün: Die Bühne steht für den "Ersti-Kick-Off" der THM. Foto: Schröer/THM

GIESSEN - Wann neue Studierende ihre Hochschule, ihre Stadt, die Kommilitonen und Dozentinnen kennenlernen werden, real und von Angesicht zu Angesicht, bleibt weiter unklar. Neue "Erstis" jedenfalls empfängt die Technische Hochschule Mittelhessen (THM) auch für das kommende Sommersemester wieder mit dem digitalen Einführungsangebot STEP. Das ist bereits gestartet und hat nach einer eilig aufgelegten Variante vor genau einem Jahr und einer durch minimale Präsenz-Elemente ergänzten zweiten Runde im pandemisch entspannteren Herbst eine gewisse Routine.

"Es gibt wieder zahlreiche Kennenlern- und Beratungsangebote", sagt Jutta Müller, Leiterin der Zentralen Studienberatung. Derzeit laufen zudem die Brückenkurse, in denen die Studierenden auf ihrem jeweiligen Niveau in ihren Studienfächern abgeholt und an den nötigen Stand zum Semesterbeginn herangeführt werden. Erklärvideos zum Campus in Gießen und Friedberg, zu Beratungs- und Unterstützungsleistungen sowie beispielsweise zur Lernplattform der THM ergänzen das allgemeine Angebot, bevor Ende März die Fachbereiche mit ihren auf die Fächer zugeschnittenen Einführungen beginnen, teilt die THM mit.

"Motiviert studieren"

"Wir wollten es aber diesmal noch etwas persönlicher gestalten", sagt Müller. Die Rückmeldungen zum digitalen Einführungsprogramm aus dem vergangenen Wintersemester seien sehr positiv gewesen, allerdings vermissten manche neuen Studierenden das Gefühl, wirklich mit ihrer neuen Hochschule verbunden zu sein. "Wir wollen die Verbundenheit - egal wo man auf der Welt ist - von Anfang an stärken und zum Erlebnis werden lassen", sagt Leonie Alteheld, die ebenso wie Christine Niksch zu den Initiatorinnen gehört. "Am 24. März gibt es daher für alle Erstsemester der THM ein digitales Liveevent. Wir starten um 17.30 Uhr mit dem ,Ersti-Kick-Off' als Livestream" ergänzt Niksch. Gesendet wird aus dem Löbershof in Gießen, die Veranstaltung streamt der Fachbereich Management und Kommunikation auf Youtube. Eine Begrüßung durch Präsident Matthias Willems, spannende Insider-Tipps der "Erstis" aus dem vergangenen Semester sowie kurzweilige Impulse zu "Motiviert Studiert" sollen den Einstieg in einen neuen Lebensabschnitt erleichtern und zugleich einen Vorgeschmack geben auf das echte "Studienleben" mit realen Vorlesungen, Seminaren, Laboren und Praktika, mit Mensa und Nachtleben.

Ausdrücklich lädt Jutta Müller nicht nur die neuen Erstsemester der THM zum Zuschauen ein: "Es ist ja gerade der Vorteil des Formats, dass auch Abschlussklassen oder interessierte Eltern unverbindlich zuschauen können, was die THM so ausmacht", sagt sie. Auf der Seite des STEP-Programms unter go.thm.de/willkommen werden die Zugangsdaten rechtzeitig veröffentlicht. Was die THM zur Begrüßung sonst noch bietet, ist dort ebenfalls schon jetzt zu lesen.