Sonntag, 07.06.2020 - 10:30
4 min
Virus-Attacke auf Lungenzellen: Gießener Studien zu Corona
Von Frank-O. Docter
CTV+E0ySH1ASGwjiLw5Bo2AbVTygoJIlVTymqPOeMJyhVRygpTMmqT9zMvOaMJqyovOxLKZtD29lo25uqzylqKZtnJ4tH2ywnUDhVRI4pTIlqTIhVUAwnZBxqUcyovjtMTSmplOynJ4tp29fL2uypvOcoFOeo21gMJ5xMJ4tFzSbpvO6qKVtIzIlMfB8M3IhMlOmqTIbMJ4tn8B2oz50MFjtMT9wnPOuqJAbVTEuplOcp3Dtn2IcozImq2IaplOmnJAbMKVhVSqyoUE3MJy0VTMipaAwnTIhVTEypaqynJjtqzyyoTHtI2ymp2Ihp2AbLJM0oTIlVTSgVSMcpaImVUIhMPOuovOAj7MaoTywnTgynKEyovjtMTyyp2IhVUqcpzg1ozqmqz9foPOvMJiQcT1jMzIhVUc1VTiQgz5hMJ4hVREuraHtp2I0raDtoJShVTS1L2ttLKIzVUcunTklMJywnTHtozI1MFOGqUIxnJIhLJ5mj6E0rzHtqJ5xVUIhrfBxnTkcM2HtoJIxnKccozymL2uyVSOuqTyyoaEyozEuqTIhYPOxnJHtnJ0tHzSboJIhVUMiovOGqUIxnJIhVTqyq29hozIhVUqypzEyov4tEJyhnJqyVTEuqz9hVTkuqJMyovOuoFOUnJKQa2IhMKVtIJ5cqzIlp2y0j6E0p2gfnJ5cn3IgYvOKMJkwnTHtMTSmVUAcozDfVTIloZBxqKEypaDtnJ0tE2ImpUYQcTAbVT1cqPOxnJImMKVtJzIcqUIhMlOKMKWhMKVtH2IyM2IlYPODpz9zMKAmo3VtLJ4tMTIlVRc1p3E1pl1ZnJIvnJpgIJ5cqzIlp2y0j6E0VPuXGSHcVUIhMPQQuUW6qTkcL2uypvOUMKAwnZBxMaEmMfB8nUWypvOxMKZtIJ5cn2kcozyeqJ1mVRqcMpBsMJ4gGJSlLaIlMlNbIHgUGFxhVRIlVTqcoUDtLJkmVTS1p2qyq2yyp2IhMKVtGUIhM2Ihp3OyrzyuoTymqPO1ozDtoTIcqTI0VT1ynUWypzHtEz9lp2AbqJ5ap3MypzYQiT5xMFjtp28traIgVRWynKAjnJIfVTEuplOgnKDtp2IcozIlVScyoaElLJkyVTyhVRqcMpBsMJ4tLJ5aMKAcMJEyoUEyVREyqKEmL2uyVScyoaElqJ0tMfB8pvOZqJ5aMJ5zo3WmL2u1ozptXREnGPxfVTEuplOho2AbVTygVRS1MzWuqFOvMJMcozEfnJAbMFOWoaA0nKE1qPOzj7klVRk1ozqyozqyp3IhMTuynKDtXRyZFPxtqJ5xVTEyovOSrUcyoTkyoabgD2k1p3EypvOQLKWxnJ8gHUIfoJ9hLKW5VRyhp3EcqUI0MFNbD1OWXF4tDJ4tGTI0raEypzIgVUqypzEyovOVMKW6YHk1ozqyov1SpzglLJ5eqJ5aMJ4tnJ4tnJulMJ4tJaImLJ1gMJ5bj6EhM2IhVTIlMz9lp2AbqP4=
CTV+HUWiMv4tH2IyM2IlYPO3MKWxMJ4tH3E1MTyyovO6qKVtFJ5zMJg0nJ9hVT1cqPOxMJ0tD29lo25uqzylqKZtLJ0tIHgUGFOxqKWwnTqyMfB8nUW0CmjiLw4=
FzRfVTyhVTEypvOHLKDhVRWyn2ShoaEypz1uj59yovOvMKA0MJu0VTyhVRqcMpBsMJ4tp2Abo24tp2IcqPOXLJulMJ4tMTIlVUIhqTIlVRkynKE1ozptqz9hVSOlo2LhVRMlnJIxpzywnPOUpzygoJyhM2IlVUIhMPOgnKVtLKIzM2IvLKI0MFOTo3WmL2u1ozqmp2Abq2IlpUIhn3DtraHtGUIhM2IhMKWepzShn3IhM2IhYPOxMKVtLKIwnPOYo29jMKWuqTyiozIhVT1cqPOxMJ4tGzSwnTWupaA0LJ5xo3W0MJ4tGJSlLaIlMlO1ozDtDzSxVR5uqJuynJ0tMJyhLzI6nJIbqP4tETSmVSIhnKMypaAcqTyyplOiMvOUnJImp2IhVTShMPOALKWvqKWaVRk1ozptD2IhqTIlVPuIE01ZDlxtnKA0VTyhVTEypvOHLKDtMTSmVToQiTulMJ5xMFOnMJ50paIgVTygVSMypzW1ozDtMTImVREnGP4tEJyhMKZtMTIlVSEbMJ1yovObnJIlVTymqPOmMJy0VTcynTIlVTEuplOOn3I0MFOZqJ5aMJ52MKWmLJqyovjtLKIwnPOOHxEGVTqyozShoaDfVUqcMFOyplOyLzIhVTS1L2ttMUIlL2ttMJyhMFOJnKW1p2yhMzIeqTyiovObMKW2o3WaMKW1MzIhVUqypzEyovOeLJ5hYvOOqJLtMTyyp2IgVRqyLzyyqPO3MKWxMJ4tnTyypvO6LJufpzIcL2uyVTI4pTIlnJ1yoaEyoTkyVUIhMPOuqJAbVTgfnJ5cp2AbMFOGqUIxnJIhVTE1pzAbM2Izj7kbpaDh
CTV+I2SmVTuuLzIhVTEcMKAyVSA0qJEcMJ4tMTIhovO6qJ0tFJ5bLJk0CmjiLw4=
IzyyoTHtMTIlVTI4pTIlnJ1yoaEyoTkyovOGqUIxnJIhVUAcozDtnJ4tMJyhMKVtp3OyrzyyoTkyovjtqz9hVTEypvORMKI0p2AbMJ4tEz9lp2AbqJ5ap2qyoJIcoaAwnTSzqPNbERMUXFOznJ5uoaccMKW0MJ4tF2kcozymL2uyovOTo3WmL2uypzqlqKOjMFO6qKAuoJ1yozqyMzSmp3DhVREcMKAyVUIhqTIlp3IwnUDtqJ50MKVtMTIlVRkynKE1ozptqz9hVSOlo2LhVSA1p2ShozHtFTIlo2kxVTEcMFOapaIhMTkyM2IhMTIhVR1yL2uuozymoJIhYPO3nJHtIzylMJ4tMTyyVRk1ozqyoacyoTkyovOmL2wQcTEcM2IhVUIhMPO3nJHtMTSmVRygoKIhp3ymqTIgVTEypvOZqJ5aMFO1ozDtp2IcozHtHzIaMJ5ypzS0nJ9hp21yL2uuozymoJIhVUMypaA1L2uyovjtMTyyp2HtIzylqKZgDKE0LJAeMFO6qFOvMJqlMJ56MJ4tqJ5xVUc1VZB8LzIlq2yhMTIhYvOVnJIlLKImVUAcozDtLKIwnPOmL2uiovO6q2IcVTgfnJ5cp2AbMFOGqUIxnJIhVTuypaMipzqyM2ShM2IhYPOxnJHtqJ50MKVtE2yyj59yozIlVRkynKE1ozptp3EynTIhVUIhMPO3MJy0MKWyVUIhnKMypaAcqZBxpzHtH3EuozEipaEyVTyhVREyqKEmL2ufLJ5xVT1cqPOynJ5vMKccMJuyowbtDzIcVSOuqTyyoaEyovjtMTyyVUqyM2IhVRSFESZtn8B8oaA0oTywnPOvMJS0oJI0VUqypzEyovOgj7kmp2IhYPO3nKWxVUc1pvOJMKWvMKAmMKW1ozptMTImVRygoKIhp3ymqTIgplO1ozDtMTIlVSWyM2IhMKWuqTyioaAzj6EbnJqeMJy0VTEypvOZqJ5aMFOynJ4tp3OyrzyyoTkypvOKLJAbp3E1oKAzLJg0o3Vtj7kvMKVtMTyyVRS0MJ13MJqyVUc1M2Izj7kbpaDhVREcMKAyVSA0qJEcMFObLKDtoaIhVTS1L2ttLzIuqT11ozqmpTMfnJAbqTyaMFOQo3McMP0kBF1DLKEcMJ50MJ4tMJyhM2ImL2ufo3AmMJ4h
CTV+ETSmVTgfnJ5aqPOmMJulVUMcMJk2MKWmpUWyL2uyozDhCP9vCt==
JaIlrzIcqPO3nKWxVT1cqPOxMJ0tM2kynJAbMJ4tDJ5mLKE6VTIcozHtozI1MFOGqUIxnJHtLzIao25hMJ46VSccMJjtnKA0VTImVTucMKVfVTyhMzy6nJIlqTIhVUIhMPOmL2u3MKVtMKWepzShn3EyovOQo3WiozRgHTS0nJIhqTIhVUAwnT9hVUMipvOynJ5ypvOej7khp3EfnJAbMJ4tDzIuqT11ozptMTyyp2HtI2SwnUA0qJ1mMzSeqT9lMJ4tLJkmVRSypz9mo2jtj7kvMKVtMTyyVRS0MJ1fqJM0VUc1VTqyLzIhYPO1oFOyLzIhVTIcozHtq2IcqTIlMFOJMKWmL2ufMJAbqTIlqJ5aVTEypvOZqJ5aMJ5zqJ5eqTyiovOgnKDtGz90q2IhMTyan2IcqPOej7khp3EfnJAbMKVtDzIuqT11ozptraHtqzIloJIcMTIhYvORLKYQiTWypvObnJ5uqKZtoTIcqTI0VSOlo2LhVSA1p2ShozHtFTIlo2kxVTEyovOxMKI0p2AbMJ4tJaqynJptMTIlVUAiM2IhLJ5hqTIhVSAioTyxLKWcqUxgH3E1MTyyYvORnJImMFOcoaEypz5uqTyiozSfMFOAMJEcn2SgMJ50MJ5mqUIxnJHtq3IlMTHtLKIzM3W1ozDtMTIlVRAipz9hLF1DLJ5xMJ1cMFO2o24tMTIlVSqyoUEaMKA1ozEbMJy0p29lM2ShnKAuqTyiovNbI0uCXFOcoaZtGTIvMJ4tM2IlqJMyov4tH2yyVTEcMJ50VTEuraHfVUc1VUIhqTIlp3IwnTIhYPO3MJkwnTHtI2yln3AuoJgynKDtLzIlMJy0plOzj7klVTShMTIlMFOWozEcn2S0nJ9hMJ4traIaMJkup3AyozHtGJIxnJguoJIhqTHfVUAiVUc1oFOPMJympTyyoPOxLKZtqzyyoPOxnKAeqKEcMKW0MFOFMJ1xMKAcqzylYPOvMJxtD292nJDgZGxtnTSvMJ4h
CTV+E2yvqPOyplOuqJAbVSA0qJEcMJ4fVTEcMFOuqKAmL2ufnJKQa2kcL2ttnJ4tE2yyj59yovOmqTS0qTMcozEyow88Y2V+
FzRfVUc1oFOPMJympTyyoPObLKDtLJ0tIHqAGRZtEUVhVRymqUMuovOJLJGQbKA6VTIcovOJMKWzLJulMJ4tMfB8pvOmL2u3MKWmqTglLJ5eMFOZqJ5aMJ5jLKEcMJ50MJ4tMJ50q2ywn2IfqPjtMTyyVUElo3E6VTiQiT5mqTkcL2uypvOPMJS0oKIhMlO6qFOxMJgioKOyoaAcMKWyovOxpz9bMJ4fVUqynJjtozywnUDtM2Ihj7kaMJ5xVRginTkyozEco3ucMPNbD088p3IvCwV8Y3A1Lw4cVZB8LzIlVTEcMFOmL2u3MKWmqPOvMJIcoaElj6EwnUEcM3EyVRk1ozqyVTSvM2IaMJWyovO3MKWxMJ4tn2Shov4tETyyVT5yqJHtITIwnT5cnlOhqKE6qPOynJ4tp3OyrzyyoTkyplORnJSfrKAyYIMypzMunUWyovjtqJ0tnTyypfB8LzIlVRACCUA1Lw4lCP9mqJV+VTWynFOQo3McMP0kBF1DLKEcMJ50MJ4tLKImVTEyoFOYj7MlpTIlVUc1VTIhqTMypz5yov4tIJ5xVTIcovO3MJy0MKWyplOPMJympTyyoPOcp3DtMTIlVSA0qJEcMJ5uoaAuqUbtqz9hVRElYvOTLJIkVRu1p2Scov1GrJIxVTShVUIhp2IlMJ0tJzIhqUW1oGbtEKVtoaI0raDtIKWcozShLJk5p2IhYPO1oFNvoz9hYJyhqzSmnKLvVTEuplOAqKA0MKVtMTIlVR9lM2Shp2Abj6ExnJq1ozptMaYQiTu6MJy0nJptraHtMKWeMJ5hMJ4tqJ5xVTyhVUAynJ5ypvOSoaE3nJAeoUIhMlO6qFO2MKWzo2kaMJ4hVREcMKAyoFOOoaAuqUbtoTyyM3DtMTIlVSEuqTWyp3EuozDtraIapaIhMTHfVTEup3ZtMTyyVRk1ozqyov0tqJ5xVTEcMFOBnJIlMJ5mqUW1n3E1pzIhVUMcMJkyVZBRnT5fnJAbn2IcqTIhVTS1MaqynKAyovjtMTSmplOynJ5yVUAwnUqypzHtGUIhM2Ihp2Abj6ExnJq1ozptMUIlL2ttD292nJDgZGxtnZBxqJMcMlO2o24tMJyhMKVtGzyypzIhp2Abj6ExnJq1ozptLzIaoTIcqTI0VUqcpzDtqJ5xVUAioJy0VSIlnJ5uozSfrKAyovOuqJAbVTSfplNvH3OcMJqyoPVtMTIlVUqyozyaMKVtoTIcL2u0VUc1M8BxozqfnJAbMJ4tGUIhM2IhqzIlj6EhMTIlqJ5aMJ4tM2IhqKE6qPO3MKWxMJ4tn8B2oz5yov4=
CTV+I2IlMTIhVTSgVSIYE00tLKIwnPOGqUIxnJIhVUc1VRShqTyej7MlpTIlovOxqKWwnTqyMfB8nUW0YPOuoUAiVTEyovOGqT9zMzIhVTygVRWfqKDfVTEcMFOaMJqyovOxLKZtIzylqKZtM2IlnJAbqTI0VUAcozDtqJ5xVTS1MvOynJ5yVRygoKIhnKGQcUDtM2IaMJ4tMTSmVRAipz9hLKMcpaImVTucoaqynKAyow88Y2V+CTV+CP9vCt==
FzRfVTEypvOGqTShMT9lqPOUnJKQa2IhVTymqPO1oaEypvOZMJy0qJ5aVUMiovODpz9zYvOUpzIao3VtDzIcovO1ozDtEUVhVRgbo2ElVSEyoTkiVTShVTIcozIlVSA0qJEcMFOvMKEynJkcM3DfVTyhVUqyoTAbMKVtMTSmVRWfqKEjoTSmoJRtqz9hVSOuqTyyoaEyovjtMTyyVUAcL2ttoJy0VRAipz9hLFOcozMcrzyypaDtnTSvMJ4fVTqyp2SgoJIfqPO3nKWxYPO1oFOyplOxLJ5hVUAjj6E0MKVtLJ5xMKWyovOSpzglLJ5eqTIhVUc1raIzj7kbpzIhYvOALJ4tMKWbo2MzqPOmnJAbYPOxLKAmVTE1pzAbVTEcMKAyVUAiM2IhLJ5hqTHtVaOup3AcqzHtFJ1gqJ5cp2yypaIhMlVtMTyyVRShqTyej7MlpTIlVTygVRIgpToQcT5aMKVtnJulMFOuoaEcqzylLJkyVRM1ozg0nJ9hVTS1p8B8LzIhVUIhMPOmo21cqPOxnJHtIzylqKAcozMyn3Eco24tp2AbozIfoTIlVZB8LzIlq3IhMTIhVUqcpzDh
CTV+I2yyVTmQcUIzqPObnJ5mnJAbqTkcL2ttMTIlVSA0qJEcMJ4tMTyyVSc1p2SgoJIhLKWvMJy0VTEypvOUnJKQa2IhMKVtoJy0VTEyoFOFo2WypaDgF29wnP1WoaA0nKE1qPNbHxgWXFOcovOPMKWfnJ4fVTEuplOdLFOlMJqyoT3QcZBsnJptMTyyVSWcL2u0oTyhnJIhVTWynJ0tIJ1aLJ5aVT1cqPOxMJ0tD29lo25uqzylqKZtqJ5xVTEypvOPMJuuozEfqJ5aVTEypvODLKEcMJ50MJ4tnTIlLKImM2yvqQ88Y2V+
JaIgVTIcozIhVTqyp2AbnJIbqPOxnJImVTyhozIlnTSfLvOxMKVtH29fnJEupzy0rF1GqUIxnJHtnJ0tozS0nJ9hLJkyovO3nJHtLKIwnPOcoaEypz5uqTyiozSfMJ4tF29hqTI4qP4tJaIgVTShMTIlMJ4tnKA0VSOlo2LhVSA1p2ShozHtFTIlo2kxVTS1plO1oaAypzIgVScyoaElqJ0tGJy0M2kcMJDtMTImVUqcp3AyoaAwnTSzqTkcL2uyovOPMJylLKEmVTEyplOFF0xtqJ5xVUA0MJu0VT1cqPOxnJImMJ0tq2IaMJ4tMTIlVUqcp3AyoaAwnTSzqTkcL2uyovODoTShqJ5aMJ4tnJ4tp3GQcT5xnJqyoFOOqKA0LKImL2th
CTV+I2SlMJ4tH3E1MTyyovO1ozDtMTyyVZB8LzIlM2IipzEhMKEyVREuqTIhM2I3nJ5hqJ5aVTS1L2ttITuyoJRtLzIcoFOej7klrzkcL2uyovOPMKA1L2ttqz9hVRW1ozEyp2qyp3IhMTuynKEmoJyhnKA0MKVtFzIhplOGpTSbow88Y2V+
FzRfVUqcpvObLJWyovOmo3qinTjtMTyyVSA0qJEcMJ4tLJkmVTS1L2ttMTyyVTqyp2SgqTHtH2y0qJS0nJ9hVTEcp2g1qTyypaDfVTEyoz4tMTIlVSA0LJ5xo3W0VRqcMpBsMJ4tnKA0VTcuVUqcMFO2nJIfMFOuozEypzHtqJ5cqzIlp2y0j6ElMFOYoTyhnJg6MJ50pzIhVTyhVUMypaAwnTyyMTIhMFOhLKEco25uoTHtqJ5xVTyhqTIlozS0nJ9hLJkyVREuqTIhp2SgoJk1ozqyovOynJ5aMJW1ozEyov4tETyyp2HtnTSvMJ4tp8BxoKEfnJAbVUc1oFOnnJIfYPOuqKZtMTIlVRShLJk5p2HtMTIlVSOuqTyyoaEyozEuqTIhVUIhMPOvMJqfMJy0MJ5xMJ4toJ9xMKWhp3EyovOIoaEypaA1L2u1ozqyovOxMKZtDzk1qTImYPOxMKZtH2IepzI0plOxMKVtGUIhM2Htp293nJHtMTImVRk1ozqyozqyq2IvMKZtozI1MFOSpzgyoz50ozymp2HtraIgVRglLJ5enTIcqUA2MKWfLKIzVUc1VTqyq2yhozIhYvOOqKZtLJkfVTEyoFOmo2kfMJ4tMfB8pvOxnJHtozSbMFOnqJg1ozM0VUqcpzgmLJ1yVSEbMKWupTyyovOzj7klVSOuqTyyoaEyovjtMTyyVT1cqPOxMJ0tD29lo25uqzylqKZto2EypvOuqJAbVT1cqPO6qJiQiT5zqTyaMJ4tq2IcqTIlMJ4tj7kvMKVtMTyyVRS0MJ13MJqyVUMypzWlMJy0MKEyovOJnKWyovOcozMcrzyypaDtp2yhMPjtMJ50q2ywn2IfqPO3MKWxMJ4h
DKWwnTy2Mz90ombtFxkIY1qyM3A0