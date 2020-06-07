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Sonntag, 07.06.2020 - 10:30
4 min

Virus-Attacke auf Lungenzellen: Gießener Studien zu Corona

Auch am Gießener Uniklinikum und den hiesigen Forschungszentren laufen experimentelle und klinische Studien zu Auswirkungen des Coronavirus auf das Immunsystem und Erkrankungen wie dem Akuten Lungenversagen.

Von Frank-O. Docter
Die Forschung am Coronavirus und Mitteln dagegen erfordert unzählige Stunden Laborarbeit. Symbolfoto: Sebastian Gollnow/dpa

Die Forschung am Coronavirus und Mitteln dagegen erfordert unzählige Stunden Laborarbeit. Symbolfoto: Sebastian Gollnow/dpa

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