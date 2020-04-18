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Samstag, 18.04.2020 - 10:00
4 min

Virus-Film plötzlich extrem beliebt: Kultursoziologe der JLU Gießen über die Gründe

Seit Ausbruch der Corona-Krise erlebt der neun Jahre alte Pandemie-Film "Contagion" weltweit einen Hype. Prof. Jörn Ahrens erklärt die plötzliche Popularität nicht mit Schaulust.

Von Jasmin Mosel
Nachrichtenbilder wie dieses sorgen aktuell ohnehin für Gänsehaut. Dennoch erfreuen sich Katastrophenfilme großer Beliebtheit. Symbolfoto: Liu Kovmaksy/StockAdobe

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Nachrichtenbilder wie dieses sorgen aktuell ohnehin für Gänsehaut. Dennoch erfreuen sich Katastrophenfilme großer Beliebtheit. Symbolfoto: Liu Kovmaksy/StockAdobe

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Jörn Ahrens

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